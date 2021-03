Domenica In: Arisa in crisi con il fidanzato, matrimonio annullato?

Di Arisa e del suo fidanzato ultimamente si è parlato tanto: pareva che dovessero anche sposarsi. A quanto pare, però, i due sono in crisi.

Sembra passato pochissimo tempo da quando Sandro Pirrotta, nel suo programma televisivo “Un Santo in Paradiso”, ha annunciato il fidanzamento tra Arisa e Andrea Di Carlo. “E’ stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento”, ecco le parole che il conduttore aveva usato. I due, fino a quel momento, avevano cercato di tenere la relazione nascosta: un po’ per privacy, un po’ per il lavoro dell’uomo (che è il manager della fidanzata). Quando tutti si aspettavano di vedere Arisa vestita di bianco, però, ecco il dramma: la coppia è in crisi ed il matrimonio non è più così certo.

Potevi fare di più

Come la maggior parte dei concorrenti di Sanremo, Arisa è stata invitata a Domenica In per parlare della sua esperienza. Dopo essersi esibita con Potevi fare di più (il singolo che l’ha fatta arrivare decima al Festival), Arisa si è lasciata intervistare da Mara Venier. “Questa canzone ti ha portato bene, ora sei felice in amore e sono davvero contenta” ha detto la conduttrice: la risposta, però, non è stata così positiva.

Arisa è sembrata contrariata dalla frase. La sua risposta è stata secca: “io adesso sto bene, ma insomma… Aggiornamenti da dare? No, non è che ti devo dire tutto, non ti dico niente stavolta”. La sua reticenza a rispondere all’augurio di felicità della Venier ha insospettito sia il pubblico che gli ospiti presenti nello studio.

Il matrimonio è fissato per il 2 settembre 2021 (sempre secondo le indiscrezioni di Sandro Pirrotta, che la coppia non ha né confermato né negato). Ultimamente, però, sono tante le voci a girare sulla coppia: tanti vedono Arisa ed Andrea Di Carlo in crisi, così tanto da pensare ad un annullamento delle nozze.