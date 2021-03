Verissimo, anticipazioni del 6 marzo: ospiti e colpi di scena

Ancora una puntata di Verissimo ricca di colpi di scena quella di oggi, sabato 6 marzo 2021: ecco le anticipazioni e gli ospiti di oggi

Ancora una puntata ricca di colpi di scena quella di oggi, sabato 6 marzo 2021, di Verissimo. Così in studio arriveranno i primi tre in classifica del Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. L’influencer si è aggiudicato la nuova edizione del GfVip dopo tanti mesi trascorsi nella casa più spiata dagli italiani. In passato lo stesso Tommaso ha svelato di essere innamorato anche di Francesco Oppini. Il secondo classificato è stato, invece, Pierpaolo Pretelli, che è stato legato sentimentalmente a due donne all’interno, come Elisabetta Gregoraci e poi Giulia Salemi. Infine, al terzo posto si è piazzata Stefania Orlando, che si è scontrata spesso nella casa con gli altri inquilini.

Verissimo, gli altri ospiti del 6 marzo

Sarà una puntata incentrata sul Grande Fratello Vip visto che Silvia Toffanin non intervisterà soltanto i primi tre classificati. Giungerà in studio Andrea Zalletta insieme alla sua compagna Natalia Paragoni raccontando dettagli della loro storia d’amore e di quello che è success nella casa più spiata dagli italiani. Inoltre, ci sarà anche Dayane Mello che ha potuto finalmente la piccola Sofia. Nella casa ha dovuto anche affrontare il lutto per la scomparsa del fratello morto dopo un incidente. Infine, sarà intervistata anche Rosalinda Cannavò, ex concorrente del GfVip che svelerà tutto sul suo rapporto con Andrea Zenga. Sarà una puntata ricca di spunti interessanti con l’appuntamento con Verissimo a partire dalle 16 su Canale5.