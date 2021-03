Un incendio diventato tragedia: muore in ospedale la bambina di 7 anni

Una tragedia che ha colpito una famiglia intera: sembrava che la bambina di 7 anni fosse sopravvissuta all’incendio, ma è morta in ospedale.

Daniel Rudge e Kaylie Rudge vivevano tranquillamente a Exeter, nel Devon, insieme alle due figlie Lillie-Rose (di 4 anni) e Iviee-May Hall (di 7 anni). Sembrava che andasse tutto bene finché il 21 Febbraio è scoppiato un tremendo incendio: la loro casa a Clayton Road è stata inghiottita tra le fiamme. Lillie-Rose, Iviee-May ed altri due bambini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale (anche se la bambina più piccola non ce l’ha fatta ed è morta in ambulanza): per Daniel e Kaylie non c’è stato nulla da fare.

La tragedia

Sembrava che Iviee-May Hall ce l’avesse quasi fatta: tirata via dalle fiamme che avvolgevano la sua casa, la bambina di 7 anni era arrivata al Bristol’s Childrens’ Hospital la settimana scorsa. Nonostante lo sforzo dei medici, però, Iviee-May è morta questa mattina. A salvarsi dall’incendio sono stati solo il fratello gemello di Lillie-Rose ed un bambino di 9 anni che si trovava in quel momento a casa dei Rudge.

“Le circostanze di questo tragico incidente hanno toccato i cuori di tutti coloro che hanno risposto all’emergenza, oltre che i familiari e la comunità di Exeter” ha commentato il Sovrintendente della polizia Antony Hart. “I nostri pensieri vanno alla famiglia in questo difficile momento: la polizia sta facendo del suo meglio per aiutare. Chiediamo solo di dare spazio e privacy a tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento”. Le indagini sono state avviate, ma pare che per ora l’incendio non sia trattato come sospetto.

Davanti alle telecamere della televisione inglese Mandy, sorella maggiore di Daniel Rudge, ha parlato così della famiglia: “non c’è molto che io possa dire, perchè non ci sono parole per descrivere ciò che sto provando. Ho perso un fratello, una sorella e due nipoti. Ho parlato con loro solo la sera prima e adesso non ci sono più. Kaylie era la persone più bella del mondo e Daniel aveva un cuore enorme: avrebbero fatto qualsiasi cosa per aiutare il prossimo”.