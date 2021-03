Umberto Tozzi, chi era la prima moglie Serafina Scialò: perché si lasciarono

Umberto Tozzi è stato sposato per la prima volta con Serafina Scialò: conosciamo meglio la loro storia con le curiosità

La prima moglie di Umberto Tozzi è stata Serafina Scialò che è morta all’età di 63 anni. Dalla loro relazione è nato anche il primogenito del celebre cantante italiano Nicola Armando. La triste notizia è arrivata il 20 gennaio 2020. I suoi successi sono arrivati proprio prendendo ispirazione dal suo amore come Ti Amo. Lei è stata una delle donne più importanti della sua vita con i due che si sono separati portandosi indietro nel corso degli anni numerose vicende poco carine. La donna ha partorito Nicola, il suo primo figlio, quando lui era in giro per lavoro. Al momento della sua morte Serafina era una collaboratrice scolastica presso l’istituto Educandato Uccellis di Udine che non era rientrata a lavoro senza comunicare nulla. Inoltre, i due si sono sposati nel 1979 per poi separarsi nel 1984. Successivamente lo stesso Tozzi si è risposato con Monica Michielotto, avendo anche due figli Gianluca e Natasha.

Umberto Tozzi, la versione del figlio sul rapporto con Serafina Scialò

Tra i due ci sono state tante polemiche visto che lo stesso Tozzi aveva accusato che la donna di avergli rubato dei soldi, circa 450 milioni di lire che erano divisi due assegni. Il figlio Nicola Armando ha sempre preso le difese della madre attaccando spesso il padre: “Lui viaggiava sempre e non si faceva mai trovare, lei si trovava da sola ed era all’epoca incinta. E così le ha dato due assegni per ogni eventualità. Quando mamma lo lasciò, portò un assegno in banca. Non lo riscosse mai. L’altro assegno è ancora a casa”, le dichiarazioni in passato di Nicola per chiarire la vicenda una volta per tutte.