Un perdono giunto soltanto dopo la sua scomparsa: Umberto Tozzi non ha più rancore per la sua prima moglie Serafina Scialò

Serafina Scialò è stata la prima moglie di Umberto Tozzi, vera e propria musa ispiratrice del cantante italiano a partire dai suoi migliori successi come Stella stai, Tu, Donna amante mia e Gloria, Ti Amo. Nel gennaio 2020 è stata trovata morte ad Udine nella sua abitazione. All’età di 60 anni viveva come collaboratrice scolastica. Ai microfoni del quotidiano “Il Corriere della Sera” lo stesso Tozzi aveva svelato: “Non voglio commentare. Non intendo rilasciare interviste. L’ho perdonata per tutto il male che ha fatto a me e a nostro figlio”. In passato non gli era nemmeno permesso di vedere il figlio Nicola Armando ed ha dovuto compiere viaggi a vuoto senza poterlo mai vedere. Lo stesso Tozzi successivamente aveva anche rivelato ciò che era successo: “Voglio solo precisare che non mi sono mai sposato con la Scialò. Avrei potuto mandarla in galera per i soldi di cui si è appropriata”. Poi ha aggiunto: “A suo tempo le avevo firmato due assegni in bianco per pagare dei fornitori. Lei li mandò all’incasso: uno era di 100 milioni, l’altro di 350 milioni di lire. Era la madre di mio figlio e così ho rinunciato”.

Umberto Tozzi, tutta la verità sull’ex moglie Serafina

Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” aveva commentato la triste notizie uno dei suoi più grandi amici di sempre, Riccardo Fogli, che aveva rivelato: “È stato un addio molto triste: essere la ex di una star e guadagnarsi da vivere facendo le pulizie in una scuola. La vita è strana e spesso spietata. Morire da soli così…Mi spiace per Umberto che è una persona buona e sensibile e un caro amico”.