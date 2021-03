Franco Tozzi è stato senz’altro una figura centrale nella vita artistica del fratello Umberto. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Franco Tozzi è un cantante italiano, fratello maggiore del più famoso Umberto. E’ stato senz’altro una figura centrale nella vita artistica di quest’ultimo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Franco Tozzi

Franco Tozzi è nato il 26 marzo 1944 a Rodi Garganico (Foggia), primogenito di tre figli, ultimo dei quali Umberto. Lasciò ancora bambino la Puglia per trasferirsi con la famiglia a Torino, dove il padre trovò lavoro come guardia notturna e dove nel 1952 è nato il fratello Umberto. Giovanissimo, negli anni ’60, Franco lascia il posto di lavoro allo stabilimento della Lancia di Chivasso per inseguire il suo sogno musicale insieme a un gruppo di giovani, i Pard’s.

Un primo importante riconoscimento per Franco Tozzi arriva nel 1964 con la vittoria al Festival di Castrocaro con il brano “Due case, due finestre”. Grazie al maestro Pier Benito Greco ottiene un contratto con la Fonit, debuttando discograficamente con la canzone presentata a Castrocaro. Nel 1965 partecipa di diritto al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Tillotson con la canzone “Non a caso il destino (ci ha fatto incontrare)”, la cui musica è composta dal celebre M° Carlo Alberto Rossi. Sempre nel 1965 partecipa a Un disco per l’estate dove si classifica al 2º posto, dietro a Orietta Berti, con quella che ancora oggi è la sua canzone più famosa, “I tuoi occhi verdi”: il disco venderà circa 800.000 copie.

Dopo la chiamata servizio militare, che gli costa un periodo di pausa forzato, Franco Tozzi il 26 agosto 1965 sposa la ballerina Carmen Novelli nella parrocchia della Madonna delle Rose e Mario Scotti gli fa da testimone. Nel 1966 torna al Festival di Sanremo in coppia con Bobby Vinton con la canzone “Io non posso crederti”, è di nuovo protagonista a Un disco per l’estate con “Non vorrei volerti bene” e partecipa al Festival delle Rose con la canzone “Perdonala” in coppia con Little Tony ottenendo i nuovo un buon successo.

In seguito Franco Tozzi passa alla Kansas e forma il complesso Franco Tozzi Off Sound, con il fratello Umberto alla chitarra. E’ con questa formazione che pubblica fra l’altro nel 1970 il 45 giri “Qui”: l’esordio come cantante di Umberto, che canta la prima strofa del brano. Dopo molte altre esperienze e prove artistiche, nel 1995 Franco Tozzi torna sulle scene con l’album “Ecco Perché” inciso per la Duck Record: la title-track è una canzone scritta e composta appositamente per lui dal fratello Umberto.

Più di recente, nel giugno 2018, è nato il Team Tozzi formato da Franco alla voce, l’autore di liriche Ermanno Capelli per la composizione dei testi, il tastierista e compositore di musiche Riccardo Lasero e Manuel Marzano alla chitarra e nel ruolo di co-compositore. Nel luglio dello stesso anno esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Anna Anna”, mentre il 7 febbraio 2019 è la volta de “I pazzi siete voi”, proposta dal Team per il 69º Festival di Sanremo 2019 ma non ammessa alla gara.

