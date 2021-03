Come funziona il televoto del Festival di Sanremo: tutti i codici dei cantanti

Questa sera toccherà ai telespettatori esprimere il proprio giudizio nella finale del 71° Festival di Sanremo, ecco come fare!

Siamo arrivati in fondo a questa 71° edizione del Festival di Sanremo: questa sera sapremo chi vincerà il Festival della Canzone Italiana. Dopo cinque serata di attento ascolto e dopo aver osservato la giuria Demoscopica, la Stampa e l’Orchestra esprimersi su chi secondo loro meriti la vittoria, questa sera tocca a noi. Infatti, la finale quest’anno sarà in mano al pubblico da casa, che potrà votare chi preferiscono. Ma come fare? Ecco le istruzioni e i codici per ogni cantante. Durante la finale i 26 Campioni si esibiranno con i loro brani e le canzoni verranno giudicate sia dalla giuria demoscopica che dal pubblico grazie al televoto. Oltre a questi, voterà anche una giuria formata dalla stampa, dalla tv, dalla radio e dal web. Questi voti daranno determinate percentuali e la media tra esse e i posizionamenti delle serate precedenti creeranno una nuova classifica. Successivamente, i tre cantanti che si saranno piazzati nei primi tre posti della classifica si esibiranno nuovamente (o si potrà vedere una registrazione della performance). Per queste tre esibizioni non varranno i punteggi raggiunti precedentemente: partiranno tutti dalla stessa base. Al che le giurie prima nominate si esprimeranno di nuovo e voteranno l’artista che vincerà il Festival di Sanremo, creando un podio. Partendo dal terzo classificato, gli artisti verranno proclamati e, solo per ultimo, verrà annunciato il vincitore del 71° Festival di Sanremo.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Urban Theory, chi sono i ballerini ospiti di Sanremo: la loro storia VIDEO

Ecco come esprimere il televoto per Sanremo

I numeri da chiamare per esprimere il proprio televoto per il Festival di Sanremo 2021 sono i seguenti: 894.001 da fisso e 475.475.1 da mobile. Ma quali sono i codici dei singoli artisti? Di seguito verranno riportati i codici dei cantanti, che si esibiranno nel medesimo ordine: