Tecla Insolia, da cantante ad attrice: interpreta Nada nella fiction di RaiUno

Tecla Insolia torna all’Ariston dopo il secondo posto ottenuto a Sanremo Giovani 2020 nella categoria Nuove Proposte. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Tecla Insolia, giovanissima cantante e attrice di Piombino (Livorno), salirà sul palco durante la finale di Sanremo 2021 nelle vesti di co-conduttrice. Sebbene abbia compiuto 17 anni solo lo scorso 13 gennaio, per lei non è un debutto: ha già all’attivo una partecipazione al Festival. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Tecla Insolia

Varesina d’origine, ma toscana d’adozione, Tecla Marianna Insolia a soli 5 anni ha iniziato a studiare alla Woodstock Academy, e a 10 a frequentare le attività dell’associazione artistica di Gianna Martorella. Le sue prime esperienze nel settore sono la partecipazione al Festival di Castrocaro e a “Pequeños gigantes”, dove nel 2016 si è classificata terza. Nel 2019 ha portato a “Sanremo Young” il brano “8 marzo”, che ha vinto la competizione e l’ha portata dritta al palco dell’Ariston. Al Festival di Sanremo dello scorso anno, invece, Tecla Insolia è arrivata seconda tra le Nuove Proposte e si è aggiudicata il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci “per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali”.

Leggi anche –> Finale Festival di Sanremo: cantanti, ospiti, scaletta, tutte le novità

Nel 2018 Tecla Insolia ha recitato ne “L’allieva” e in “Vite in fuga”, prima di essere scelta per il ruolo di Nada adolescente in “La bambina che non voleva cantare”, film per la tv diretto da Costanza Quatriglio, liberamente ispirato al libro autobiografico “Il mio cuore umano” di Nada. “Voglio portare un messaggio, voglio dimostrare che una ragazza di sedici anni ha una mente, ha due occhi con cui si è fatta la propria idea del mondo, attraverso ciò che vive e ciò che vede – ha dichiarato Tecla Insolia -. Avere la mia età non significa essere bambini come molti pensano”.

Leggi anche –> Nada, chi è la cantante italiana: età, carriera, vita privata