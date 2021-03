Sanremo 2021 ascolti, i numeri della quarta serata: c’è una novità

Dati Auditel Sanremo 2021 ascolti, come è andata la quarta serata del Festival. Arriva un elemento che porta ad una variazione importante.

Sanremo 2021 ascolti, complice l’approssimarsi dell’atto finale della kermesse di quest’anno, si riscontra un miglioramento per quanto riguarda l’incide Auditel del Festival. Nella serata di venerdì 5 marzo era prevista anche la finale delle Nuove Proposte di Sanremo. Ha vinto Gaudiano con il suo brano ‘Polvere da Sparo’.

Leggi anche –> Classifica Sanremo dopo la quarta serata: risultato sorprendente

Nel complesso per Sanremo 2021 ascolti e gradimento del pubblico da casa hanno fatto riscontrare 11 milioni e 115mila televisori sintonizzati su Rai 1. Lo share è del 43,3% per quanto riguarda la prima parte della serata, fino alle ore 23:30. Nella seconda parte i telespettatori sono stati 4 milioni e 980mila, con il 48,2% di share. Si tratta di dati che risultano in miglioramento rispetto alla serata di giovedì, dedicata alle cover ed ai duetti, con circa mezzo milione in più di telespettatori per entrambe le parti. I numeri rispetto alla edizione del 2020 sono comunque in calo generale.

Leggi anche –> Che canzone è quella dell’ingresso di Ibrahimović a Sanremo: titolo e video

Sanremo 2021 ascolti, l’andamento della quarta serata del Festival

La quarta serata del Festival di Sanremo, a febbraio dell’anno passato, fece riscontrare ascolti per 12 milioni e 674mila telespettatori nella prima parte e per 5 milioni e 795mila nella seconda, con punte di share superiori al 52% ed al 56%. Ciò nonostante, il conduttore Amadeus si è detto molto soddisfatto. Nell’edizione che viene dopo un anno di pandemia, si tratta di un risultato eccellente. Per un Festival che pure ha dovuto gestire dei condizionamenti importanti dettati dal proliferare del virus.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ermal Meta, la dedica che mette i brividi: “Solo per i tuoi sogni” FOTO

Anche sul web poi è possibile trovare più di una traccia in merito ad un sostanziale apprezzamento di quello che è Sanremo 2021 fino ad ora. Adesso non resta che attendere l’ultima serata della kermesse, con Amadeus e Fiorello che nomineranno il vincitore nella finale. Grande favorito è Ermal Meta, che guida la classifica generale seguito da Willie Peyote e da Arisa.