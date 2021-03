Paolo Vallesi, chi è l’ex moglie Cinzia: “Mi dissero che dovevo nasconderla”

Paolo Vallesi e Cinzia si erano fidanzati da giovanissimi e hanno poi messo su famiglia, ma il loro amore è finito dopo vent’anni di matrimonio. Ecco il retroscena.

Alla fine degli anni ’90 Paolo Vallesi era uno dei personaggi più in vista sulla scena della musica leggera italiana. Poi, purtroppo, le cose non sono andate benissimo, e non solo dal punto di vista professionale: la separazione dalla moglie Cinzia dopo 20 anni di matrimonio è stato un evento profondamente traumatico, per ammissione dello stesso cantautore.

Il segreto di Paolo Vallesi

Paolo Vallesi e l’ex moglie Cinzia si erano fidanzati giovanissimi, quando lui aveva 18 anni, ma la loro relazione non è mai stata al centro del gossip, anzi: il cantautore ha raccontato di averla tenuta nascosta per un po’ di tempo, e non per sua volontà. “Mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single”, ha detto.

E invece lui e Cinzia hanno messo al mondo anche un amatissimo figlio, prima di capire che la loro storia era ormai giunta al capolinea e non aveva più senso continuare a stare insieme. “Ci siamo separati nel 2001… i matrimoni finiscono” ha ammesso Vallesi. Il decorso è stato piuttosto naturale, anche se non indolore: “Le nostre strade si sono divise, non condividevamo più lo stesso modo di vivere”. Il figlio li aiuta a mantenere ottimi rapporti tra di loro, ma ormai entrambi hanno preso strade diverse: lei ha un nuovo compagno con cui condivide la sua vita e anche lui ha trovato un nuovo amore.

