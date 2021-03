Oroscopo del giorno, domenica 7 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è purtroppo arrivato agli sgoccioli. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 7 Marzo 2021.

Marzo è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunta l’ora di puntare tutto su sé stessi e lasciarsi andare? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 7 Marzo 2021.

Domenica 7 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi sarete carichi di energia: Lasciate libero sfogo alla vostra fantasia e non abbiate timore di esprimere opinioni e pareri. È il momento giusto per farsi avanti in amore e per farsi notare sul lavoro. Forza e coraggio!

Toro. Le prossime ore si prospettano per voi decisamente positive e fortunate. È in arrivo un periodo di cambiamento e fareste bene a tenervi pronti. Rimboccatevi le maniche e siate pazienti, se riuscirete a mantenere la calma tutto andrà per il verso giusto, non temente.

Gemelli. La giornata di oggi richiederà un po’ del vostro sforzo mentale. Alcune situazioni avranno bisogno di particolare attenzione, non fatevi perciò particolari problemi ad intervenire. Fidatevi del vostro istinto e non avrete alcun tipo di problema.

Cancro. Tirerà aria di cambiamento a partire dalla giornata di oggi, perciò restate in allerta e tenete gli occhi bene aperti. Sul lavoro sono in arrivo delle novità che richiederanno però notevole sforzo. Preparatevi a lavorare sodo e ad ottenere grandi soddisfazioni.

Leone. Amore e fortuna nell’aria per quel che riguarda la giornata di oggi. Approfittatene il più possibile per dedicarvi alle questioni più urgenti e delicate. Fidatevi ciecamente del vostro istinto e allontanate tutti i dubbi, supererete ogni ostacolo.

Vergine. Qualche nuvola grigia oscurerà il vostro cielo sereno durante la giornata di oggi. Alcuni dubbi vi stanno portando via della serenità e voi fareste bene a riflettere sul problema. Presto dovrete prendere una scelta definitiva, non fatevi cogliere impreparati.

Bilancia. La giornata sarà per voi positiva e proficua. Le stelle e gli astri saranno tutti dalla vostra parte e vi aiuteranno ad affrontare questo periodo di rivoluzione e cambiamento. Siete pronti a fiorire e voi dovrete soltanto imparare a riporre più fiducia in voi stessi.

Scorpione. Saranno favoriti i nuovi incontri durante la giornata di oggi, tenete gli occhi bene aperti. Cercate di non rimandare niente a domani e di sbrigare tutte le faccende più tediose il prima possibile. Concentratevi al massimo ed evitate di procrastinare.

Sagittario. Durante la giornata di oggi sarà fondamentale la comunicazione. Sarà necessario esprimere le vostre emozioni e desideri perché le relazioni con i vostri cari si rafforzino e non si deteriorino con il tempo. Impegnatevi dunque al massimo.

Capricorno. La giornata sarà per voi carica di equilibrio ed armonia. Sul lavoro riuscirete a brillare e ad ottenere i dovuti riconoscimenti. Anche in amore potrete procedere con estrema tranquillità e lasciarvi andare completamente.

Aquario. La parola d’ordine della giornata sarà pazienza. È necessario infatti attendere un po’ prima di lanciarsi in nuovi progetti. Via libera invece per quel che riguarda l’amore. Potrete finalmente dedicarvi alla vostra metà senza alcun timore di sbagliare.

Pesci. La giornata di oggi sarà ideale per organizzare qualche attività con le persone a voi più care. I tempi sono maturi per trascorrere delle ore in serena compagnia. Non fatevi problemi a rimandare a domani il più possibile e ad approfittarne per riposare un po’.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.