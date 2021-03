Ornella Vanoni lascia Fiorello senza parole: “Devi proprio cantare?”

La finale del Festival di Sanremo è appena iniziata e Ornella Vanoni, ospite attesa della serata, rimbrotta Fiorello

Ornella Vanoni, 86 anni, è una degli ospiti più attesi di questa finale del 71° Festival di Sanremo. Appena scese le scale del palcoscenico dell’Ariston, la fantastica cantante dà subito l’ennesima dimostrazione di essere una donna forte. Infatti, dopo essere stata aiutata da Amadeus e Fiorello a raggiungere il centro del palco, la Vanoni inizia a parlare dell’importanza della musica e del Festival. A prescindere dalla presenza del pubblico, si tratta di un evento importante e, proprio per questo motivo, l’emozione c’è comunque. Sebbene il pubblico non sia seduto a teatro, ci sono milioni di telespettatori che guardano il Festival della Canzone Italiana da casa, che sia dai loro televisori o da RaiPlay. Questa è un’altra dimostrazione della grandezza della cantautrice, che calca le scene dagli anni ’50. Ad ogni modo, Ornella Vanoni ben altro da dire.

Ornella Vanoni rimprovera Fiorello

Prima di iniziare ad esibirsi cantando alcuni dei suoi più grandi successi, Ornella Vanoni ha voluto dire qualche parola a Rosario Fiorello, co-conduttore del Festival. Infatti, con una certa preoccupazione negli occhi e nella voce, la Vanoni si è rivolta a Fiorello chiedendogli se gli piacesse cantare. Alla risposta affermativa del mattatore siciliano, la cantautrice ha espresso un giudizio perentorio che non lascia dubbi sul suo pensiero: “Cantan proprio tutti. […] Questa è una roba che non va bene. [Rivolta a Fiorello] Canti tu…poi canta lui [indicando Amadeus]…e noi?” I conduttori cercando di arginare e tamponare questa palese critica, dicendo che c’è bisogno di riempire i tempi morti tra un’esibizione e l’altra, intrattenendo così il pubblico. Tuttavia la Vanoni non è convinta e, per sistemare le cose, Amadeus e Fiorello annunciano l’inizio della sua esibizione. Tuttavia, la cantautrice avrebbe dovuto esibirsi con Francesco Gabbani, non presente sul palco. Alla domanda su dove fosse il collega, Ornella Vanoni ha candidamente risposto: “Arriva dopo…come il dolce!”

La classe di questa donna nell’esprimere il proprio pensiero ha già mandato in visibilio i telespettatori, che stanno facendo piovere commenti su Twitter.