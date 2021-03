Nel giungo del 2013 il cantautore romano Michele Zarrillo è in terapia intensiva per un infarto. Un’esperienza che, nel bene e nel male, gli ha cambiato la vita.

Dopo l’infarto avuto nel 2013, la vita professionale e privata di Michele Zarrillo è stata stravolta. La malattia è stata però anche l’occasione per rimettere a fuoco le vere priorità e ha segnato per lui l’inizio di una rinascita al fianco della moglie violoncellista Anna Rita Cuparo.

Il momento più difficile per Michele Zarrillo

Era il 5 giugno 2013 quando Michele Zarrillo fu colpito da un infarto giunto come un fulmine a ciel sereno. In seguito al grave malore, il famoso cantante è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di Terapia intensiva presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Oltre a temere per la propria vita, l’artista ha avuto anche il terrore di non riuscire più a cantare e a esibirsi per il suo pubblico. Per fortuna è andata diversamente.

Michele Zarrillo è tornato sulle scene il 7 ottobre 2014, data in cui si è esibito all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in un concerto dove è stato accompagnato dai jazzisti Danilo Rea e Stefano Di Battista. Una grande festa per celebrare il suo ritorno alla musica e alla vita, con una diversa consapevolezza delle cose davvero importanti e per cui vale la pena di spendere tempo ed energie. Anna Rita, che oltre a lavorare come musicista fa la mamma a tempo pieno e insieme al compagno cerca di trasmettere il suo amore per la musica ai figli, gli è rimasta sempre accanto in quel difficile periodo. Forse l’artista ne parlerà anche stasera, ospite della puntata finale del festival di Sanremo 2021…

