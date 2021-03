Maurizio Zarrillo, musicista e fratello di Michele, è morto la notte dell’8 luglio 2017. Un trauma per il noto cantautore, che a lui era molto legato.

Per Michele Zarrillo la morte improvvisa di suo fratello Maurizio, avvenuta a Roma nella notte dell’8 luglio 2017 a soli 60 anni, è stata come un fulmine a ciel sereno. Il cantautore romano si è chiuso nel più stretto riserbo e in un dolore immane.

La ferita nel cuore di Michele Zarrillo

A dare il tragico annuncio della scomparsa improvvisa di Maurizio Zarrillo, che negli anni Settanta ha militato (assieme a Michele) nella prog rock band romana dei Semiramis, è stato un suo amico ed ex componente del gruppo, Giampiero Artegiani, che ha scritto un toccante messaggio su Facebook.

“Per fortuna abbiamo condiviso ancora il piacere di una risata, di una battuta, di un viaggio fatto, non per arrivare in un posto, ma solo per il piacere del viaggio… facendo sempre attenzione agli Autovelox… Di tutto questo vado fiero. E ora che tu, senza preavviso, se passato in un’altra Dimensione lasciandoci tutti costernati, addolorati, affranti … noi tutti, rimasti qui a terra, ora ti immaginiamo al comando di una grande barca, che solca le onde di un mare azzurro, immenso e infinito. Prima o poi, sicuramente, ci ritroveremo per continuare insieme l’eterna navigazione senza fine… perché, COME TI AVEVO DETTO: La Fine, non esiste! Buon vento amico mio, e saluta tutti. Giampy”.

Michele Zarrillo, che era molto legato al fratello Maurizio, ha invece preferito non rilasciare comunicati ufficiali, scegliendo di vivere quel momento tragico nel silenzio e nell’abbraccio della sua famiglia.

