Maria Monsè, chi è il marito Salvatore Paravia: età, foto, lavoro

Gossip Maria Monsè marito, cosa sappiamo di Salvatore Paravia, coniuge della soubrette siciliana. Da quanto tempo stanno insieme.

Maria Monsè marito, Salvatore Paravia è il compagno di vita della prezzemolina della televisione. In passato presente sui programmi televisivi della Rai, in particolar modo per prestare il proprio volto a quelli rivolti ai bambini, Maria Monsè disse di si a suo marito nel 2006. Sono entrambi siciliani, con lei originaria di Catania e lui che è invece di Palermo.

Salvatore Paravia ha 45 anni ed è più giovane di due rispetto alla sua bellissima moglie. È un imprenditore titolare di una ditta attiva nell’ambito della produzione e nella installazione di ascensori. Non ha mai avuto degli intrecci che riguardano il mondo dello spettacolo, con il suo unico legame con questo ambito rappresentato per l’appunto dalla Monsè. La coppia ha avuto la figlia Perla Maria nel 2007, circa un anno dopo il loro fatidico si. Poi nel 2017 i due hanno rinnovato il loro amore reciproco con una seconda cerimonia, avvenuta in esclusiva per ‘Pomeriggio 5’ di Barbara D’Urso.

Maria Monsè marito, i due si sono sposati anche in tv

La stessa cosa era avvenuta il 21 febbraio 2018 ed in altre due circostanze. Sia Paravia che la Monsè stanno ora pensando di avere un altro figlio. Ma più volte la showgirl ha ricevuto delle accuse riguardo al presunto fatto di non essere un buon esempio. Né per la figlia Perla Maria né per le altre coetanee della adolescente. All’inizio di marzo 2021 la Monsè si è fatta immortalare con la ragazzina al suo fianco.

Entrambe compaiono con addosso costumi da bagno molto succinti e sono in pose che alcuni potrebbero trovare equivoche. La cosa ha dato adito a diverse polemiche ma non è la prima volta che madre e figlia si trovano coinvolte in una controversa situazione come questa.