Juventus – Lazio Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Lazio è in programma stasera per la Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo appena un giorno di pausa, torna la Serie A TIM, con ben tre anticipi importanti sotto vari aspetti. La classifica vede la minifuga dell’Inter, che attualmente ha sei punti di vantaggio sulla più immediata delle inseguitrici, ovvero i “cugini” del Milan e ben dieci sul tandem composto da Juventus e Atalanta.

Questo sebbene comunque i bianconeri debbano recuperare la partita col Napoli di ottobre, recupero che avverrà a metà marzo. Il primo dei tre anticipi, nel pomeriggio, ha visto il pareggio tra Spezia e Benevento, due squadre chiamate a salvarsi. Invece, alle 18 è il momento della partita tra Udinese e Sassuolo, infine alle 20.45 il big match tra la Juventus campione d’Italia e la Lazio. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Juventus – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all'Allianz Stadium di Torino è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

In casa della Juventus, gli ospiti non hanno mai avuto vita facile, come testimoniano anche i dati statistici. Abbiamo infatti 49 vittorie bianconere, 18 pareggi e solo 10 blitz biancocelesti. Vanno ancora peggio i dati statistici per la Lazio se andiamo a vedere soltanto le gare giocate negli ultimi anni allo Juventus Stadium: solo una la vittoria, contro sette successi bianconeri e un solo pareggio.

Juventus e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Inzaghi hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.