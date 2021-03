Piccolo e simpatico inconveniente da smart working: una bimba irrompe nella riunione del padre e svela dei dettagli privati.

In questi mesi complicati, in cui molti lavoratori hanno dovuto per necessità portare il lavoro a casa e ripiegare su riunioni di lavoro online, capita che la vita casalinga irrompa qualche volta su schermo. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a nudi occasionali durante le interviste o i colloqui o semplicemente a familiari che non si rendono conto di entrare nell’inquadratura. Qualche mese un sindaco belga ha mostrato il suo intimo, poiché inconsapevole che lo specchio rifletteva la parte inferiore del suo corpo mostrandolo in diretta nazionale.

Insomma la comodità dell’ambiente casalingo alle volte porta a rilassarsi troppo e a non considerare che dall’altra parte c’è chi osserva e che ci potrebbe essere anche una registrazione in corso. L’ultimo incidente, questa volta durante una riunione di lavoro, è capitato ad un uomo di Ithaca, città dello stato di New York. In questo caso non ci sono state nudità o incidenti imbarazzanti, ma la semplice intromissione di una bimba che per età non ha considerato il contesto nel quale interveniva.

Inconveniente da smart working: la bimba rivela dettagli privati durante la riunione del padre

Il breve video della simpatica parentesi in riunione è stato caricato sul web ed è diventato in poco tempo virale. In questo si vede il momento in cui il padre chiede ai colleghi un attimo di pazienza e si alza dalla poltrona lasciandola libera. Una sua collega continua a parlare di come vada realizzato un progetto, quando all’improvviso la figlia dell’uomo prende posto suscitando l’ilarità generale di tutti i presenti.

Proprio la collega le chiede: “Cosa stai facendo?” e la piccola risponde: “Ho fatto una tavola su papà per la classe di arte”. Uno dei colleghi di papà le chiede: “Qual è il soggetto” e la prima interlocutrice aggiunge “Sì, ce lo puoi mostrare”. La bimba non se lo fa ripetere due volte, mostra il disegno e spiega: “Mamma dice a papà che sta spendendo troppo denaro per il SuperBowl”. La spiegazione della piccola generà una convinta e sincera risata da parte di tutti i colleghi. Un istante dopo il padre torna e dice alla figlia di andare via, quindi si scusa con tutti.