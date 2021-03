Giovanna Botteri, chi è il padre Guido Botteri: fu anche lui giornalista Rai

Giovanna Botteri è una delle giornaliste più rinomate degli ultimi decenni e questa sera sarà ospite al Gestival di Sanremo

Giovanna Botteri è nata a Trieste il 14 giugno 1957 ed è una delle giornaliste italiane più famose e rinomate degli ultimi anni. Inizia a lavorare con alcuni giornali nel 1983, ma passa poi in Rai nel 1985. Da lì inizia una carriera stellare, che la vedere anche inviata speciale ad eventi d’importanza storia indescrivibile come il crollo dell’Unione Sovietica e l’inizio della guerra d’indipendenza in Croazia e anche la guerra in Bosnia e l’assedio a Sarajevo. Giovanna Botteri è stata testimone di moltissime vicende in giro per il mondo, dimostrando una dedizione alla professione di giornalista veramente encomiabile. Chissà se ha preso questa passione dal padre, Guido Botteri. Ad ogni modo, questa sera sarà ospite al 71° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

Chi era il padre di Giovanna Botteri?

Nato nel 1928 ed originario di Strembo, un paesino nella provincia di Trento, Guido Botteri (detto “gambin“) è ricordato per essere stato direttore della sede Rai per il Friuli-Venezia Giulia. Oltre a ciò, nella sua lunga carriera fu anche corrispondente della Rai da New York e fu anche direttore per la rivista mensile “Trieste“. Oltre al giornalismo, Guido Botteri aveva anche altri interessi ed era particolarmente attivo nella vita culturale della sua città, scrivendo anche numerosi testi di analisi storica. Appassionato di teatro, fu tra i fondatori del Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, di cui fu anche il direttore artistico. Fondato nel 1954, questo è uno dei più antichi Teatri Stabili nazionali, ed è anche considerato come uno dei più prestigiosi e importanti. Alla sua scomparsa nel 2016, hanno detto: “Guido Botteri non è stato solo un grande giornalista, ma un intellettuale profondamente legato alla storia della sua terra“.

