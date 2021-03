Fiorello spiazza tutti: “Vi auguro che il prossimo Festival vada malissimo”. Un monologo che ha lasciato tutti senza parole.

Fiorello ha fatto un intervento che farà senza dubbio discutere. In risposta a tutte le polemiche dei giorni scorsi sul calo di ascolti si è scagliato molto duramente (seppur con ironia) contro tutti quelli che hanno criticato il Festival, ma anche in un certo senso contro la Rai.

Partendo dalla notizia che Amadeus non farà il prossimo Festival di Sanremo ha fatto un augurio a chi presenterà la kermesse l’anno prossimo: “Vi auguro che facciate un Festival pieno di pubblico, con un mucchio di gente. Perché vuol dire che tutto sarà a posto. Ma vi auguro che vi vada malissimo”. Fiorello ha insistito spiegando di augurarsi un crollo degli ascolti epocali. Evidente la presa di posizione rispetto a chi non ha compreso quanto possa essere stato difficile condurre un festival senza pubblico con tantissimo elementi fondamentali che venivano meno improvvisamente.

Un intervento che non mancherà di far discutere a lungo. Quella di Fiorello è apparsa una strenua difesa dell’amico Amadeus e della sua conduzione troppo spesso sotto accusa in maniera immotivata in questi giorni.