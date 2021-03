Finale Festival di Sanremo: cantanti, ospiti, scaletta, tutte le novità

Questa sera ci sarà la gran finale del Festival di Sanremo: vediamo chi sono i cantanti in gara, gli ospiti e le novità di oggi.

Dopo quattro giorni intensi, siamo finalmente giunti alla serata conclusiva del Festival di Sanremo. Ieri i 26 big in gara si sono esibiti per la prima volta contemporaneamente, dando al pubblico a casa la possibilità di ascoltarli con una comparazione immediata. Al termine della lunghissima serata di ieri la classifica vede ai primi tre posti Ermal Meta, Willie Peyote e Arisa, mentre ai piedi del podio ci sono Annalisa e i Maneskin.

Questa sera tuttavia potrebbero cambiare parecchie cose, i big si esibiranno nuovamente tutti insieme e a votarli in questo caso sarà solamente il pubblico da casa. Possibile, dunque, che il voto del pubblico cambi in modo radicale alcune delle posizioni che finora sono sembrate stabili. Bisogna ricordare che il televoto di oggi andrà sommato con i voti dei giorni precedenti della Giuria demoscopica, della Sala Stampa e dell’Orchestra.

Una volta enunciate le 26 posizioni, solamente i primi tre in classifica rimarranno in gara. Questi si esibiranno una seconda volta e verranno votati da pubblico a casa, Giuria Demoscopica e Giuria della Sala Stampa. La canzone che prenderà il maggior numero di voti vincerà il Festival di Sanremo e potrà partecipare all’Eurovision Song Contest. Su quest’ultima votazione non influiranno i voti precedenti, dunque verrà deciso tutto dopo le ultime tre esibizioni.

Finale Festival di Sanremo: co-conduttrici, ospiti e scaletta

Anche questa sera il Festival non sarà solo musica, ma anche varietà. Per la serata finale ci saranno numerosi ospiti e co-conduttrici. Per quanto riguarda quest’ultimo campo, sul palco si avvicenderanno Ornella Vanoni (la quale canterà in coppia con Francesco Gabbani), l’attrice Serena Rossi, la cantante Tecla Insolia che presenterà il nuovo brano ‘La bambina che non voleva cantare’ e la giornalista Giovanna Botteri.

Tra gli ospiti figureranno invece per Sanremo Story, Ornella Vannoni, Riccardo Fogli e Francesco Gabbani. Per parlare delle Olimipiadi invece sul palco saliranno due campionissimi come Alberto Tomba e Federica pellegrini. Quindi ci saranno le esibizioni di Michele Zarrillo, Paolo Vallesi, Durdast e la banda della Marina Militare.

Una serata veramente ricca, che di certo riuscirà ad intrattenere tutti e soddisfare i gusti musicali più disparati. Per quanto riguarda la scaletta, questa viene annunciata poco prima della gara, dunque per il momento vi condividiamo la lista di cantanti in ordine alfabetico e quando sarà disponibile l’ordine di ingresso la cambieremo.

-Aiello con Ora

-Annalisa con Dieci

-Arisa con Potevi fare di più

-Bugo con E invece sì

-Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima

-Coma_Cose con Fiamme negli occhi

-Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

-Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca Luce Nera

-Fasma con Parlami

-Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

-Francesco Renga con Quando trovo te

-Fulminacci con Santa Marinella

-Gaia con Cuore Amaro

-Ghemon con Momento Perfetto

-Gio Evan con Arnica

-Irama con La genesi del tuo colore

-La Rappresentante di Lista con Amare

-Lo Stato Sociale con Combat Pop

-Madame con Voce

-Malika Ayane con Ti piaci così

-Max Gazzè con Il Farmacista

-Maneskin con Zitti e buoni

-Noemi con Glicine

-Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

-Random con Torno a Te

-Willie Peyote con Mai dire mai (la locura)