Ermal Meta furioso, scoppia la polemica al Festival di Sanremo

Il cantante Ermal Meta sta dominano le classifiche del Festival di Sanremo 2021. Pare che l’artista si sia però lasciato andare ad uno sfogo.

Ermal Meta sta facendo faville all’edizione del 2021 del Festival di Sanremo. Il cantante è al momento il favorito alla vittoria, avendo dominato la classifica durante la la maggior parte delle serate. La finale di stasera sarà combattuta e tutti non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore. Pare però che l’artista abbia manifestato del dispiacere in merito alle sue esibizioni. Scopriamo tutto quello che è successo e che cosa ha detto.

Sembrerebbe che Ermal si sia lasciato andare ad un piccolo sfogo, inerente all’orario delle sue ultime due performance. “Canto tardissimo” ha detto, e di certo non si può dargli torno dal momento in cui si è esibito in entrambe le serate tra gli ultimi. La scaletta non ha intaccato il suo punteggio, ma sul social Twitter l’uomo ha diverse volte rimarcato in ogni caso la questione.

Anche gli utenti social hanno dato peso alla questione, e alcune teorie di complotto e boicottaggio si sono fatte largo tra le numerose indiscrezioni inerenti al Festival. Ermal Meta è al momento il favorito, ma secondo alcuni la sua vittoria è stata decisa a tavolino dalla Stampa, proprio come accadde nel 2019 con l’artista Mahmood. Secondo alcuni il suo brano non meriterebbe la cima della classifica, ma per molti altri la canzone è davvero degna della vittoria. Non resta che aspettare la finale di stasera per scoprire in che modo andrà a finire la seguitissima competizione.

Il celebre artista Ermal Meta ha attirato, con il suo brano Un milione di cose da dirti, l’attenzione di tutti, scalando le vette della classifica di Sanremo 2021. L’uomo sembrerebbe essere a tutti gli effetti il favorito di quest’anno. Nonostante questo si è mostrato dispiaciuto per essersi esibito due volte di fila tra gli ultimi concorrenti, cantando sempre molto tardi. L’artista non ha mancato a rimarcare con ironia sui social la questione. A questo punto sono tutti curiosi di scoprire che cosa succederà durante la finale questa sera e se Ermal riuscirà a mantenere il primo posto sul podio.