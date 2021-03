Ermal Meta, la dedica che mette i brividi: “Solo per i tuoi sogni” FOTO

Da Sanremo Ermal Meta ha il cuore che viaggia lontano. C’è qualcuno molto distante che lo pensa e che vorrebbe vederlo.

Ermal Meta a Sanremo 2021 ha un motivo in più per cercare di ottenere un altro successo. La platea dell’Ariston è abituata ormai alla presenza del 40enne cantautore originario dell’Albania ma ormai di casa in Italia da molto tempo. Lui riuscì già una volta a vincere al Festiva.

Era il 2018 quando, in coppia con Fabrizio Moro, ottenne un ampio riscontro di critica e di pubblico con il brano ‘Non mi avete fatto niente’. Anche nell’edizione di Sanremo 2021, Ermal Meta compare tra i favoriti. Anzi, come il favorito. Infatti è proprio lui a guidare la classifica provvisoria quando siamo ormai alle ultime curve da percorrere. Sabato 6 marzo 2021 ci sarà l’attesa finale, dopo una settimana vissuta a mille all’ora, con la pressione e l’intensità che una manifestazione seguita in Italia ed all’estero comporta.

Ermal Meta, la bellissima dedica al nipotino

Ma Ermal è abituato ormai a queste situazioni. Anche se ci sono cose che lo segnano nel profondo. Come la lontananza dal suo amato nipotino, che avrebbe tanto voluto vedere lo zio cantare in televisione. Ma purtroppo non può. Meta si esibisce quando è ormai molto tardi ed alla domanda del bambino “stasera ti vedrò cantare?” lui risponde che purtroppo non è possibile.

“A quell’ora stai già a letto, come ogni bimbo dovrebbe fare”. La risposta del piccolo dà i brividi per l’emozione. “Allora ti sogno, zio”. Ed il cantautore, sui suoi profili social, dopo avere riportato questo tenero colloquio a distanza con il suo amato nipotino, conclude così. “Stasera canto per i tuoi sogni e forse domani anche per i tuoi occhi”. Queste parole hanno infiammato d’amore i cuori di tutti i suo i followers.