Coronavirus 6 marzo: terza ondata, ancora dati in crescita

Emergenza Coronavirus oggi 6 marzo in Italia: terza ondata, ancora dati in crescita, oltre 9mila attualmente positivi in più.

L’Italia è ormai evidentemente nel pieno della terza ondata e deve produrre tutti gli sforzi possibili per “contenere i danni”. Questo quanto emerge anche oggi 6 marzo dai dati sull’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Tutti i dati sono in crescita, con un contenimento dei nuovi contagi rispetto al balzo in avanti fatto nei giorni scorsi.

Infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 23.641 nuovi casi su un totale di 355.024 tamponi antigenici e molecolari effettuati. L’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è al 6,65%, mentre se si guarda ai soli tamponi molecolari effettuati, questa balza addirittura al 12,6%. Ancora una volta, la situazione non è omogenea in tutta Italia.

Dati Coronavirus oggi 6 marzo: la situazione aggiornata in Italia

Nelle ultime 24 ore ci sono stati inoltre 307 decessi: se il dato resta costante, nella giornata di lunedì il nostro Paese supererà le 100mila vittime da Covid da quando ha preso il via l’emergenza poco più di un anno fa. Quasi 14mila sono invece i dimessi o guariti, mentre sono 465.812 gli attualmente positivi, in forte e costante crescita in questi giorni. Nel nostro Paese poi si sono superati i 3 milioni di casi: un italiano ogni 20 ha contratto ufficialmente la malattia, ma secondo gli esperti è comunque un numero sottostimato. Una forte e costante crescita che riguarda anche la situazione degli ospedali: sono ricoverati nei reparti Covid 23.272 (+373 rispetto al giorno precedente) pazienti. Di questi, 2.571 (+46) sono in terapia intensiva.

Un altro dato che riguarda le terapie intensive è relativo ai nuovi ingressi: questi sono stati 214 nelle ultime 24 ore e 50 di questi sono nella sola Regione Lombardia, mentre altri 32 sono quell’Emilia Romagna. Rallenta la crescita dei casi medi giornalieri: nell’ultima settimana abbiamo avuto 19.848 casi in media al giorno con un aumento del 24%. Meno netto l’aumento dei decessi: in media sono 296, il due per cento in più rispetto allo stesso periodo di riferimento nella settimana precedente. Sale anche il numero di dosi di vaccino somministrate: sono 211.839 in 24 ore, con il totale che arriva a 5,2 milioni.