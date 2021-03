Ieri sera Chiara Ferragni ha seguito da sola l’esibizione del marito a Sanremo perché Leone, dopo un piccolo disastro è andato a dormire.

La classifica della quarta serata di Sanremo ci mostra un Ermal Meta sempre saldo al primo posto, seguito da Willie Peyote e Arisa. Un piccolo balzo indietro per Annalisa (quarta dal secondo posto) che ieri non è apparsa al massimo delle sue capacità, mentre si fanno notare per un notevole balzo in avanti i Maneskin, sempre perfetti sul palco. Continua invece la delusione per Fedez e Francesca Michelin, il duo non riesce a convincere le giurie di Sanremo, anche se c’è stato un miglioramento rispetto alla prima serata.

Adesso la coppia è salita al 16° posto e durante la finale potrà aspirare legittimamente a salire ulteriormente in graduatoria. Difficile, però, che riesca ad imporsi nelle prime posizioni, il massimo probabilmente è l’ingresso nella top ten finale. Risultato che sarebbe già ottimo visto che dopo la prima serata Francesca e Fedez erano tra gli ultimi. Se Sanremo non li premia, i due artisti si possono in ogni caso accontentare dell’affetto del pubblico, visto che il loro brano è saldamente in testa alle classifiche di ascolto di Spotify.

Chiara Ferragni da sola durante l’esibizione del marito: Leone combina un piccolo disastro

In un’altra situazione Chiara Ferragni sarebbe stata in prima fila nel palco dell’Ariston per seguire il marito e la competizione, ma data l’assenza di pubblico la moglie di Fedez si vede costretta a seguire il festival da casa. Solitamente lo fa insieme al figlio Leone e sono numerosi i fan che seguono i video dell’influencer per vedere le reazioni del bimbo nel vedere il padre che canta in televisione.

Ieri sera, però, la coppia Fedez-Michelin si è esibita troppo tardi per lui, a mezzanotte e mezza, ed il bimbo era già a letto che dormiva. Tuttavia i fan sono stati informati da Chiara di come ha passato la serata il bambino. La Ferragni ha infatti documentato un piccolo incidente avvenuto mentre guardavano il Festival: Leone non è riuscito a trattenere la pipì. Oltre a mostrare il danno sui pantaloni, l’influencer spiega: “Leone non porta il pannolino da mesi, non l’aveva mai fatto. Ho sentito del calore e poi ho visto la pipì sulle mie gambe”. Dopo il cambio pigiama, il bimbo è andato a letto, l’appuntamento con lui dunque è rinviato alla finale di oggi.