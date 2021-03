Sta per finire anche la settantunesima edizione del Festival di Sanremo: ecco come Chiara Ferragni potrebbe scegliere il vincitore.

Sta per concludersi la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno lo show musicale, nonostante tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, è stato ricco di talenti, colpi di scena e ospiti importanti. A poche ore dalla fine, Chiara Ferragni sembra essere disposta a tutto pur di far vincere il marito Fedez.

Ecco perché Chiara Ferragni potrebbe scegliere il vincitore di Sanremo

Federico Lucia, in arte Fedez, è per la prima volta in gara al Festival in coppia con la collega Francesca Michielin. La canzone dei due, “Chiamami per nome”, sembra essere apprezzata sopratutto dal pubblico più giovane. Pubblico che non manca a Chiara Ferragni, che questa sera sta chiedendo a tutti i suoi 23 milioni di followers di votare per il marito.

La Ferragni ha passato le ultime ore ha postare Instagram stories dove chiede ai suoi followers di votare per Fedez e Francesca, registrando addirittura un breve video in cui il figlio Leone invita a fare la stessa cosa, in modo molto tenero e un po’ impacciato.