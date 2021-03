Chi è la pattinatrice di Colapesce e Dimartino: la storia di Paola Fraschini

Conosciamo meglio la storia di Paola Fraschini, la pattinatrice che si esibisce insieme a Colapesce e Dimartino

Un’edizione del tutto particolare a causa del Coronavirus quella di Sanremo 2021, ma ci sono novità nonostante tante defezioni a partire dalla mancanza del pubblico. E così durante l’esibizione di Colapesce e Di Martino si è messa in luce anche una pattinatrice con il brano Musica leggerissima. La donna si chiama Paola Fraschini, ha 36 anni ed è originaria di Genova. Paola ha vinto sette medaglie d’oro mondiali, sei nella sua specialità “solo dance” e una nel quartetto. Ora non partecipa più a gara agonistiche e così si è dedicata allo spettacolo e così ha rivelato tutta la sua storia durante l’intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “Nel 2017 ho partecipato al Mondiale a Novara e subito dopo ho fatto un’audizione per il Cirque du Soleil. Mi hanno preso ed è cambiata la mia vita e così sono stata un anno Montreal e due girando gli Stati Uniti”.

Colapesce e Dimartino, conosciamo Paola Fraschini

Successivamente la stessa Paola Fraschini il suo racconto è entrato nel dettaglio svelando il suo motivo della chiamata dal duo a Sanremo: “Tre settimane fa mi è arrivata una chiamata della Sony, la casa discografica di Colapesce e Di Martino, che mi proponeva di portare sul palco una coreografia coi pattini. Volevano qualcosa dal sapore “disco roller” e a me non è parso vero. Mi sono buttata sulla coreografia che è una mia passione”. Infine, ha rivelato: “Infatti io cerco in tutti i modi di dare visibilità al mio sport. Anche adesso, dal palco di Sanremo. Che fa paura quanto un mondiale. Ero agitata durante la prima sera visto che la superficie del palco è molto scivolosa e un po’ in pendenza, ma mi sono divertita vista la mia esperienza che non manca”.