Che fine ha fatto Paolo Vallesi: dalla Forza della vita a Ora o mai più, cosa fa ora

Paolo Vallesi è un cantautore italiano diventato famoso per la sua vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Scopriamo cosa fa oggi.

Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio 1964 e ha iniziato a farsi notare nel mondo della musica nel 1989, quando ha partecipato al “Festival di Castrocaro“. Il 1991, però, è l’anno in cui viene consacrato vincendo il “Festival di Sanremo” nella categoria Giovani con il brano “Le persone inutili“.

L’anno successivo, Paolo Vallesi torna a “Sanremo” tra i Big, con “La forza della vita“. Dopo anni di assenza dalle scene, l’artista torna nel 1999 con un nuovo album e un nuovo tour. Nel 2005, invece, prende parte al reality in onda su Italia 1 “La talpa” e partecipa come ospite a diverse trasmissioni televisive, ma la sua fama non è la stessa dei tempi dell’Ariston. Alla fine del 2015 prova a riscattarsi pubblicando una trilogia musicale, dopo ben 16 anni dall’ultimo disco di inediti. L’album “Episodio 1…In questo mondo“, vede il duetto dell’ex calciatore Rino Gattuso.

Paolo Vallesi, cosa fa oggi il famoso cantante

Ad oggi Paolo Vallesi ha pubblicato 7 album, di cui 5 in studio, due raccolte e un live. Nella sua carriera ha duettato con i più grandi interpreti della canzone italiana come Irene Grandi, Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci. Dal 1992, inoltre, fa parte della celebre Nazionale Italiana Cantanti. Nel 2017 è stato ospite nella serata finale del “Festival di Sanremo” per presentare “Pace”, il brano in duetto con Amara.

L’anno successivo Paolo Vallesi è a “Tale e Quale Show” per l’esibizione di Massimo Di Cataldo che interpreta la sua canzone “La forza della vita“. Nel 2019, invece, è un concorrente nel programma televisivo “Ora o mai più“, seguito da Ornella Vanoni, grazie alla quale si aggiudica il primo posto. Nello stesso anno ha pubblicato la sua autobiografia, “La forza della (mia) vita” e il nuovo singolo “Come brina d’agosto“.