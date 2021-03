Arisa imbarazzata dal video di Rudy Zerbi: “Sto in pigiama”

Arisa interviene ad Amici 20 in collegamento da Sanremo e le Rudy Zerbi le fa un’inaspettata confessione: ecco cosa ha fatto la scorsa notte.

Arisa è impegnata a Sanremo con la gara dei big, che stasera giunge alla finale, ma non per questo rinuncia all’appuntamento del sabato ad Amici 20. La professoressa di canto, in collegamento con lo studio Mediaset, ha ricevuto (anche) i saluti di Rudy Zerbi, suo acerrimo nemico tra i colleghi della scuola. I due hanno scherzato a lungo, anche punzecchiandosi, poi Rudy ha raccontato un curioso aneddoto sulla collega. “Stanotte le ho mandato un video ma non l’ha aperto”. Arisa stupita ha chiesto quale fosse il contenuto del filmato e lui, mettendola in imbarazzo, ha risposto: “E’ un momento mio, sono in pigiama e ti penso…”.

La sorpresa di Rudy Zerbi ad Arisa

Arisa ha poi rivelato che Rudy Zerbi la sponsorizza continuamente sui social da quando è a Sanremo. “Rudy mi fa un endorsement pazzesco” ha raccontato a Maria De Filippi, la quale non ha nascosto il suo stupore, al pari del pubblico in studio. Al netto delle divergenze di opinioni, lui la stima come cantante. “Mi raccomando guarda il video. Sono in pigiama” le ha quindi ricordato il prof.

Maria De Filippi, dal canto suo, appena entrata in studio ha salutato Arisa e si è complimentata con lei: “Ti abbiamo vista tutti a Sanremo. Canzone strepitosa. Tu bravissima e bella”. Infine le ha chiesto come sta, e Arisa ha risposto che se la passa bene, anche se la squadra di Amici 20 le manca parecchio. Tornerà da vincitrice?

