Antonella Mosetti: “Mia figlia non vuole più andare in tv”, ecco la verità

Ancora una novità importante per quanto riguarda la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli: non vuole andare più in tv

Da protagonista all’edizione del Grande Fratello Vip di qualche anno fa ad aver intrapreso un’altra vita. Così mamma Antonella Mosetti ai microfoni di Pomeriggio 5 ha svelato da Barbara D’Urso il presente e il futuro della figlia Asia Nuccetelli. L’ultima sua volta in tv è stata proprio dalla D’Urso e così la mamma ha svelato che ha deciso di pensare ad altro nella sua vita. In passato è stata anche al centro dell’attenzione diventando molto amica di Andrea Damante prendendosi troppe libertà secondo Giulia De Lellis, che era all’epoca la sua fidanzata. Un rapporto d’amore e d’odio per quanto riguarda la figlia della Mosetti, che ora ha voluto voltare definitivamente pagina della sua vita privata e professionale pensando a completamente altro.

Antonella Mosetti, tutta la verità sulla figlia Asia

La mamma è stata sempre un punto di riferimento nella televisione italiana diventando celebre come una delle ragazze di ‘Non è la Rai’. Così la Mosetti ha rivelato la nuova vita della figlia Asia: “”Ormai ha fatto questa scelta di non apparire. Ha preso la sua strada, sta prendendo dei brevetti per insegnare ai bambini piccoli ad andare a cavallo. Va a cavallo da quando aveva tre anni. Ha fatto questa scelta”.