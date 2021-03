Amici 20: Enula, Sangiovanni e Gaia superano il turno

Primi promossi nel talent show Amici di Maria De Filippi: Enula, Sangiovanni e Gaia superano il turno nell’edizione numero 20.

Nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi: nell’appuntamento tradizionale del sabato ci sono i primi riscontri e tre concorrenti accedono direttamente al serale. La puntata è stata sicuramente caratterizzata anche dal fatto che Arisa, una delle prof della trasmissione, fosse in collegamento da Sanremo, dove stasera affronterà la finale del Festival in diretta su Raiuno.

Leggi anche -> Amici Amazon Prime, il talent finisce sulla piattaforma video: la data

Dunque oggi abbiamo i primi tre nomi del serale, sono due ragazzi di Rudy Zerbi e una di Arisa. Accedono al serale anche due ballerini, giudicati da Giuliano Peparini. Uno è Samuele, che è piaciuto molto al giudice della trasmissione, e l’altra invece è Rosa Di Grazia. Per lei, una qualificazione un po’ a sorpresa.

Leggi anche -> Amici 20, l’emozionante coming out di uno degli allievi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Enula, Sangiovanni e Gaia al serale di Amici 20

I primi verdetti sono dunque giunti nel pomeriggio di oggi: a piazzarsi prima nelle preferenze odierne e quindi a staccare il pass è stata Enula Bareggi, seguono in questa graduatoria Sangiovanni e Gaia. Quest’ultima ha portato il pezzo inedito “Forse neanche un bacio”. Siamo perciò ai primi riscontri ufficiali di quest’anno e forse non è un caso che arrivino in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo 2021. In molti scommettono già su qualcuno di loro per il futuro della musica italiana.

Uno dei non ammessi al serale, ovvero Tancredi, il quale non è risultato tra i primi tre, ha in ogni caso conquistato un giudizio positivo da Arisa, ad esempio. “Lo considero un fuoriclasse”, dice in trasmissione la professoressa videocollegata da Sanremo. Restano in standby e conosceremo solo sabato prossimo la loro sorte altri cantanti, come Esa, Leonardo, Aka7Even, Ibla, Raffaele e Deddy. Aka7Even, intanto, si è preso una piccola, grande soddisfazione: gli viene comunicato in trasmissione che il suo brano inedito verrà trasmesso in heavy rotation su RDS.