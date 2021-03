Zorzi e Oppini alle 16 in diretta: dove vedere su Instagram

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini alle 16 in diretta: dove vedere su Instagram, in trend su Twitter e centinaia di commenti.

Grandissima attesa per la diretta del vincitore del Grande Fratello, Tommaso Zorzi, insieme all’amico e sodale Francesco Oppini, oggi alle 16 su Instagram. Infatti, è bastata una breve storia sul profilo Instagram del dominatore della quinta edizione del GF Vip per scatenare i follower. E infatti Alle 16 è in tendenza su Twitter e ci sono già centinaia di commenti.

Leggi anche –> GfVip, Alfonso Signorini scappa dallo studio furioso: cosa è successo

Da Bormio, dove si trova per motivi di lavoro, Zorzi ha annunciato stamattina: “Ragazzi, ore 16 faccio la diretta qui su Instagram con Fra”, taggando quindi nelle storie Francesco Oppini, con cui ha stretto una bella amicizia proprio nel corso del Grande Fratello Vip. Dopo pochi minuti Alle 16 era già di tendenza su Twitter e il trend è continuato a salire.

Leggi anche –> Tommaso Zorzi GF, la dedica di Oppini vale più della vittoria VIDEO

In diretta su Instagram, Zorzi e Oppini: dove vederla

Dunque, Tommaso Zorzi in attesa di essere ospite domani a Verissimo, il rotocalco settimanale condotto da Silvia Toffanin, già oggi farà appunto una diretta con Oppini, suo sodale in trasmissione. Tutto questo in attesa di domani, appunto, quando in studio su Canale 5 ci sarà anche Stefania Orlando. Tantissimi sono i commenti che dunque in queste ore stanno impazzando su Twitter e che riguardano proprio l’arrivo dell’attesissima diretta dei due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

“Bene, ho già annullato tutti i miei programmi, starò fino alle 16.00 davanti al cellulare come una rinc***ionita, si prospetta una giornata ricca di soddisfazioni”, è uno dei davvero tantissimi cinguettii che stanno arrivando in questi minuti, tutti con l’hashtag Alle 16. Si legge ancora: “Godetevi la diretta anche per me che alle 16 sono a scuola”. Sono in tanti comunque a sottolineare che per seguire questa diretta sono pronti ad annullare i propri impegni. Dunque non tocca fare altro che aspettare e connettersi alle 16 sui profili Instagram dei due interessati.