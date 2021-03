Vincitore Sanremo Nuove Proposte: ecco chi ha trionfato – VIDEO

By

La puntata di oggi di Sanremo si è aperta con l’esibizione delle quattro nuove proposte rimaste in gara: ecco chi ha trionfato.

Chiusa la serata degli omaggi alla musica italiana con le cover dei 26 artisti in gara, oggi si è tornati a fare sul serio. Tutti e 26 gli artisti in gara si esibiranno facendo sentire la propria canzone a tutti, ognuno di loro verrà votato dalla sala stampa che voterà i preferiti, cambiando nuovamente la classifica generale in vista della serata finale di domani, nella quale verrà eletto il vincitore di questa 71a edizione del Festival della canzone italiana.

Prima che i big entrino in gara, però, è stato dato spazio ai quattro cantanti facenti parte delle nuove proposte, ovvero i due che hanno passato il turno lunedì e i due che hanno passato il turno martedì: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano, Wrongonyou.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Bugo furioso, adesso basta: la dura reazione sui social

Sanremo, ecco chi è il vincitore tra le nuove proposte

Il primo a scendere sul palco è stato Davide Shorty, il ragazzo ha fatto una buona esibizione, carica di energia. Subito dopo è sceso sul palco Folcast, anche la sua esibizione è stata tecnicamente perfetta, la sua canzone prevede meno acuti e potenza vocale ma non mancano i virtuosismi vocali. Il terzo ad esibirsi è stato Gaudiano, il giovane ha una voce potente e la mette in mostra durante l’esecuzione del brano, senza mai steccare. Infine si è esibito Wrongonyou. Una buona esibizione, impreziosita dalla chitarra suonata live, anche in questo caso senza imperfezioni.

Leggi anche ->Emma Marrone, la grave malattia che l’ha colpita: come sta oggi

Concluse le quattro esibizione a prendere il palco è il padrone di casa Amadeus che richiama sul palco gli altri tre concorrenti e dichiara lo stop al televoto. Il conduttore si complimenta con loro e gli augura un futuro meraviglioso al di là del risultato. Prima viene annunciato il vincitore del premio della critica Mia Martini: Wrongonyou. Successivamente viene annunciato il vincitore della sala stampa: Davide Shorty. Infine è giunto il momento per annunciare il vincitore delle Nuove Proposte: