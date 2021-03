Tommaso Zorzi massacra Giulia Salemi: “Le cose che so su di lei…”

E’ un fiume in piena Tommaso Zorzi nello studio di Verissimo: l’influencer si scaglia contro Giulia Salemi tacciandola di non essere un’amica.

Ospite della puntata di Verissimo che andrà in onda domani pomeriggio, Tommaso Zorzi non le ha mandate a dire all’ex compagna di avventure Giulia Salemi. L’influencer vincitore del Grande Fratello Vip vede in lei una persona falsa e non la considera assolutamente un’amica: “Giulia è falsa…Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima…Non la ritengo un’amica…”.

Tommaso Zorzi di nuovo all’attacco

Se la rottura tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è ormai conclamata e insanabile, non va meglio a Maria Teresa Ruta: lei pure è stata etichettata come “falsa”, manovratrice e calcolatrice: “Maria Teresa è falsissima….Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega…”. Ipse dixit.

Insomma, non si può certo dire che Tommaso Zorzi si sia nascosto dietro a un dito. I sassolini nelle scarpe nei confronti di alcune ex concorrenti del GF Vip se li è tolti tutti. L’unica eccezione, per il momento, è Aurora Ramazzotti: il Nostro avrebbe finalmente fatto pace con la sua migliore amica e spera di poter ricostruire con lei il bel rapporto che li legava in passato. “Con Aurora abbiamo chiarito – ha confidato Zorzi -, appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di ricominciare a viverci come abbiamo fatto fino a qualche anno fa, eravamo indissolubili…”. Last but non least Francesco Oppini, per il quale il gieffino dichiara di essersi preso una bella sbandata: “Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte…”.

