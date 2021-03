Tommaso Zorzi sulla finta aggressione omofoba di Iconize: “Livelli Caltagirone”

In una diretta Live con Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi sembra commentare la finta aggressione omofoba denunciata da Iconize.

Sin da quando è emersa la verità sulla presunta aggressione omofoba denunciata dall’influencer Iconize, il pubblico appassionato di gossip attendeva l’uscita di Tommaso Zorzi dal Grande Fratello Vip per sentire un suo commento a riguardo. I due sono stati fidanzati in passato e da quando si sono lasciati non sono in rapporti idilliaci, era dunque lecito attendersi da parte del fresco vincitore del GF Vip, una frecciata o un commento pungente sulla questione.

In verità Tommaso era venuto a conoscenza della cosa proprio dentro la casa, quando Dayane Mello gli aveva confidato che era tutta una messa in scena. La modella ha spiegato a Zorzi di aver avuto l’informazione da Soleil Sorge e questa, interrogata suo malgrado sulla rivelazione dell’amica, ha ammesso che quanto detto era vero. A quel punto è scoppiato un caso mediatico che ha portato lo stesso Iconize ad ammettere di aver finto l’aggressione in un momento di forte crisi.

Tommaso Zorzi su finta aggressione omofoba Iconize: “Ai livelli di Mark Caltagirone”

Trovandosi al Grande Fratello Vip, Tommaso non ha potuto seguire gli sviluppi mediatici della vicenda, dunque era all’oscuro dell’ammissione di Iconize e di quanto si era verificato dopo la rivelazione di Dayane. In questi primi giorni di ritorno alla vita reale, l’influencer ha avuto modo di recuperare tutti i dettagli e sebbene non faccia mai il nome della persona a cui si riferisce dal contesto si evince che potrebbe parlare proprio dell’ex.

Nella diretta con la Gregoraci infatti dice: “Amore oggi ho scoperto delle cose e sono rimasto così, anche cose non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Io scioccato. Io morta per terra che dicevo ‘Oh mio Dio'”. Elisabetta capisce a cosa si riferisce a risponde: “fanno cose per visibilità, per pochi soldini, per la voglia di apparire, però non funziona”. Tommaso concorda e per concludere l’argomento aggiunge: “Una figura di mer*a così grande io non me la ricordo. Siamo ai livelli di Mark Caltagirone”.

Non è escluso che Tommaso possa riferirsi ad altro, visto che non cita né la vicenda né la persona a cui si riferisce, tuttavia ultimamente non c’è stato un caso mediatico a cui è in qualche modo legato che ha generato così tanto scandalo come la vicenda della finta aggressione.