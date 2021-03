Lo Stato Sociale, perché Lodo Guenzi non è più il cantante

Sorpresa da ‘Lo Stato Sociale’ a Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston non ha cantato lo storico vocalist Lodo Guenzi, qual è il motivo.

Lo Stato Sociale si è esibito al Festival di Sanremo 2021 con il brano ‘Combat Pop‘. Si tratta di una canzone che rispecchia in tutto e per tutto quello che è lo spirito del collettivo proveniente da Bologna. E lo stesso è accaduto anche con la scelta di non affidare il microfono a Lodo Guenzi, come di consueto. Al posto del 34enne emiliano ha cantato Albi.

Leggi anche –> Classifica Sanremo dopo la terza serata: il pubblico si divide, è polemica

In diversi tra i più attenti hanno notato la cosa e sicuramente gli aficionados de Lo Stato Sociale hanno subito intuito il motivo di ciò. La band costituita nel 2009 sin dal suo primo giorno non ha mai voluto uniformarsi agli schemi consueti, con il frontman ad attirare su di sé tutte le attenzioni. Gli stessi membri del gruppo hanno sottolineato questo aspetto nelle settimane che hanno preceduto il Festival. E non a caso proprio alla vigilia di Sanremo 2021 ognuno dei cinque ‘compagni’ de Lo Stato Sociale hanno pubblicato altrettanto album solisti. ‘Combat Pop’ si trova in particolare in quello dello stesso Albi, la cui esibizione è molto piaciuta.

Leggi anche –> Neri per caso a Sanremo, che fine ha fatto Diego Caravano

Lo Stato Sociale, perché ha cantato Albi e non Lodo Guenzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo Stato Sociale (@lostatosociale)

L’intercambiabilità tra chi compone questa ormai longeva banda è cosa nota per gli ammiratori che ne seguono le sorti sin dalla sua creazione. Ma chi non conosceva la band non poteva certo sapere che il vocalist consueto è Lodo Guenzi. Proprio Lodo Guenzi ha comunque acquisito notevole popolarità già da Sanremo 2018, quando Lo Stato ottenne addirittura il secondo posto finale in classifica.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ibrahimovic, è polemica: sul palco senza mascherina dopo 60Km con uno sconosciuto

Merito dell’intonatissimo brano ‘Una vita in vacanza’. Successivamente Lodo Guenzi aveva accettato di fare da giudice a X-Factor 12. Lui è sempre piaciuto per il suo stile improntato sulla leggerezza, e che lascia molto alla spontaneità ed al suo vero modo di essere.