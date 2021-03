Stasera in tv – Festival di Sanremo 2021: news e ospiti, oggi 5 Marzo

Il 71° Festival della canzone italiana prosegue oggi, 5 Marzo, su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla quarta serata di Sanremo 2021

Secondo i sondaggi, il rispetto delle norme emanate per contenere i contagi da Covid-19 pare abbia portato la kermesse canora a essere molto diversa dalle precedenti edizioni, portando il Festival di Sanremo ad attrarre sì milioni di telespettatori, ma a raggiungere uno share di gran lunga inferiore rispetto agli scorsi anni. L’edizione è comunque ricca di artisti, emergenti e non, e di ospiti speciali e stasera procederà con la quarta serata a partire dalle ore 20.30 su Rai 1.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e qualche dettaglio in più su cosa accadrà questa sera al Festival della canzone italiana.

Festival di Sanremo 2021

La 71esima edizione della gara canora italiana, come da annuncio ufficiale, si svolge senza pubblico in sala (e difficile non accorgersi della sua mancanza). Tuttavia, the show must go on e, pur mantenendosi rispettosa delle norme emanate dal Governo, la prima rete è riuscita a portare la competizione sul piccolo schermo anche quest’anno. Oggi, mercoledì 5 Marzo, si svolgerà la quarta serata di Sanremo 2021 e sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti i 26 Big in gara. A fine serata verranno annunciati i risultati della votazione della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Sarà la media tra le percentuali di tutte le votazioni a dare la nuova classifica con cui gli artisti accederanno alla finale. Inoltre, stasera verrà reso noto il vincitore della sezione Nuove Proposte.

Gli ospiti

La madrina della serata sarà Barbara Palombelli e fra gli ospiti figurano i nomi di Mahmood, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Alessandra Amoroso, Matilde Gioli e Emma Marrone. Infine, stasera verranno assegnati il Premio Sala Stampa Web Lucio Dalla e il Premio Della Critica Mia Martini.