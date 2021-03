Speranza Capasso, Alberto Maritato ammette: “Ci sono dei problemi”

La coppia composta da Speranza Capasso ed Alberto Maritato non sta vivendo un bel momento. Lo fa sapere lui ai suoi followers in questo modo.

Speranza Capasso con Alberto Maritato sta vivendo una situazione di grande difficoltà. La loro storia d’amore, che tanti complimenti era valsa ad entrambi, sta ora navigando in acque tempestose. A confermare il fatto che ci sia una burrasca in corso all’interno della quale la loro relazione rischia di affogare è proprio lui. Il 33enne su Instagram ha fatto sapere ai propri followers come, con la bella Speranza Capasso, ci siano in corso dei problemi.

A dire la verità Alberto Maritato si mostra alquanto diplomatico. Un fan gli rivolge la fatidica domanda e lui risponde così. “In tantissimi me lo state chiedendo. Con Speranza tutto bene. Come in ogni coppia, esistono alti e bassi e questo non è un periodo felicissimo per noi. Potevo immaginare che ci poteva essere un periodo del genere dopo tutto quello che è accaduto. Con la SPERANZA di passare anche questo nel migliore dei modi”. Il tutto corredato da una faccina allegra. E poi ad un’altra persona ribadisce che stavolta non ha fatto niente. Il riferimento è ai trascorsi della coppia a ‘Temptation Island‘.

Speranza Capasso, Alberto Maritato rassicura i fans: “Sono cose normali”

“Niente di grave fortunatamente”. Fatto sta che i problemi sono ancora in corso e che occorrerà lavorarci su prima di tornare a sorridere. All’interno del reality, Alberto aveva ceduto alle avances della tentatrice Nunzia Taglialatela, con anche una frequentazione clandestina una volta usciti dal programma.

La Capasso però aveva scoperto tutto ed Alberto ha capito di avere commesso degli sbagli nei confronti di lei. Ora lui le avrebbe chiesto di sposarlo. E sono non pochi gli ammiratori che si rivolgono a Maritato facendogli capire di sperare di potere rivedere entrambi l’uno accanto all’altra, sorridenti e felici.