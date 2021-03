Ilenia Fabbri aveva denunciato il marito, ma nessuno l’aveva ascoltata. “Chi l’ha visto” torna ad occuparsi del suo caso.

“Ho chiamato la questura, ho spiegato e raccontato che mi ha già minacciato e sono molto impaurita perché ci sono già denunce in corso” così raccontava Ilenia Fabbri. In quel periodo lei ed il marito erano alle prese con un divorzio turbolento: su di lui pendeva anche una denuncia per percosse, che però è stata ignorata. Per qualche motivo, nonostante la paura di Ilenia, il giudice aveva deciso che i due avrebbero dovuto continuare a vivere sotto lo stesso tetto.

Quegli audio spaventati

“Per tanti anni mi sono adattata, sono sempre stata zitta, poi si cresce e si matura…”: così diceva Ilenia Fabbri in un audio su Whatsapp. La donna aveva provato a rifarsi una vita: nel 2018 l’ex-marito finalmente aveva acconsentito a lasciare la casa, ma le minacce e le percosse non erano mai finite. Un anno dopo, Ilenia è morta.

Gli investigatori hanno subito pensato ad un piano nato dal rancore che Claudio Nanni provava per la moglie: l’ex marito è stato immediatamente consegnato alla giustizia. Insieme a lui però è stato arrestato anche Pierluigi Barbieri, accusato di aver agito come sicario. Nonostante l’alibi costruito alla perfezione da Nanni per evitare ogni sospetto, a fregarlo all’ultimo è stato un imprevisto. L’uomo avrebbe dovuto essere lontano dal luogo del delitto, impegnato ad accompagnare la figlia Arianna a ritirare un’auto: proprio Arianna, però, lo costringe a recarsi nell’abitazione di Ilenia Fabbri dopo aver ricevuto una chiamata preoccupante.

A peggiorare la situazione per Nanni, le testimonianze di amici e familiari: tutti ricordano l’odio che Claudio provava per la ex-moglie. “Mi ha chiesto anche se conoscessi qualcuno in grado di farlo, gli ho risposto che era fuori di testa” ha raccontato alla polizia un’amica intima dell’uomo. L’unica domanda che resta è questa: perchè nessuno ha ascoltato Ilenia Fabbri quando ha denunciato l’ex-marito per percosse?