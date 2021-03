Dal Festival arriva la notizia che riguarda Simona Ventura positiva. Il conduttore Amadeus conferma che lei non sarà tra gli ospiti.

Simona Ventura positiva. La notizia è dell’ultima ora e giunge come un fulmine a ciel sereno. La nota conduttrice televisiva, che del Festival era stata anche conduttrice nella edizione del 2005, avrebbe dovuto prendere parte a Sanremo 2021 in qualità di ospite. E proprio nella serata di sabato, alla fine della quale verrà decretato il vincitore di questa edizione. Ma Amadeus ha spiegato che in virtù di ciò salta la presenza della 56enne emiliana alla kermesse ligure. A Sanremo 2021 Simona Ventura positiva non potrà presenziare.