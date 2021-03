Sanremo, la stupenda dedica di Arisa: “L’amore è questione di equilibrio”

Dopo la serata cover, Arisa ha voluto condividere una stupenda dedica che mostra affetto e stima sul proprio profilo Instagram.

La terza serata di questo atipico Festival di Sanremo 2021 si è conclusa con una certezza: Ermal Meta al momento è il favorito per la vittoria finale della competizione. Si è trattato di una serata particolare, in cui tutti i concorrenti in gara sono stati invitati a scegliere una canzone importante per la loro vita ed un partner con il quale si sentissero a proprio agio che non fosse necessariamente in concorso al Festival. Chi partecipa in coppia già alla kermesse, invece, ha mantenuto il partner delle serate precedenti.

Per questa occasione speciale, Arisa ha fatto una doppia scelta di cuore. Il brano scelto è stato Quando di Pino Daniele, una delle canzoni più rappresentative del cantante campano ed una delle più belle della storia della musica italiana. Per cantarla ha scelto Michele Bravi come partner, sia per una questione di affinità emotiva che di affinità vocale, ma anche e soprattutto per la stima che nutre nei confronti del bravissimo artista umbro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Lo Stato Sociale, perché Lodo Guenzi non è più il cantante

Arisa, dedica emozionante per Michele Bravi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Il risultato sul palco è stato eccellente, i due cantanti hanno offerto una versione di Quando di rara delicatezza e di grande fedeltà alle emozioni che questo brano suscita. Ad apprezzare l’interpretazione è stato certamente il pubblico, ma anche l’orchestra che ha deciso di premiare l’accoppiata con il quinto posto. Una votazione che permette alla cantante di mantenersi in scia del podio della generale con il quarto posto.

Leggi anche ->Classifica Sanremo dopo la terza serata: il pubblico si divide, è polemica

Questa mattina l’artista (due volte vincitrice di Sanremo), ha voluto ringraziare Michele Bravi con una bella foto tratta da ieri sera e con una dedica carica di stima e affetto: “L’amore è una questione di equilibrio. Grazie @michelebravi. Ti voglio bene🌹è stato incredibile”. Dello stesso parere anche i fan di Arisa, i quali hanno apprezzato immensamente l’esibizione di ieri. Lo si capisce dal tenore dei commenti, tra i quali vi condividiamo quello che riassume meglio l’apprezzamento del pubblico: “Che meraviglia, che poesia, che emozione e che voci”.