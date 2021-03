Sanremo, Malgioglio furioso: “Avete rovinato un capolavoro”

Mentre a Sanremo si susseguono le esibizioni, arrivano anche le critiche. Malgioglio non ha proprio digerito una delle performance.

La terza serata del Festival è stata dedicata ai duetti. Sono stati proprio questi ultimi a dividere il pubblico da casa e a creare accesi dibattiti sul web. Protagonista di uno di questi scambi di opinioni è Cristiano Malgioglio.

Il cantante ha espresso tutto il suo sdegno per l’esibizione di Bugo. Su Twitter ha scritto parole di fuoco contro la performance che sembra proprio non essergli piaciuta. Scopriamo di più sulla vicenda.

Sanremo: ecco cosa ha detto Malgioglio dell’esibizione di Bugo

Il cantante non ha gradito l’esibizione. Bugo e I Pinguini Tattici Nucleari non hanno fatto breccia nel cuore dell’arista che sui social li ha pesantemente criticati. “Come rovinare un capolavoro del grande Lucio Battisti”.

L’artista ed ex gieffino non sembra essere l’unico a pensarla così. A dare manforte al suo post ci hanno pensato i numerosi commenti del pubblico del Festival. “Pensare che hanno scartato uno come Michele Bravi e invece hanno preso lui”, “E’ la seconda volta che fa una figuraccia! Poveri i Pinguini Tattici Nucleari” e ancora “Un esperimento non proprio riuscito“. Possiamo dire che Malgioglio non è l’unico ad aver stroncato l’esibizione di questo duo.

Le critiche sono davvero numerose e si fa fatica a sentire la flebile voce dei pochi ai quali ha convinto la performance. “Io ho trovato l’esibizione pazzesca…poi con i pinguini…mitici…” ha commentato qualcuno.

Alla fine della terza serata la classifica sembra dare ragione a messaggi che si leggono sui social. Bugo infatti si trova nelle ultime posizioni, più precisamente al 23° posto. Per ora invece sul podio continua a primeggiare Ermal Meta seguito da Orietta Berti e gli Extraliscio feat. Davide Toffolo.