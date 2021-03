Sanremo 2021, Achille Lauro bacia Boss Doms per la seconda volta

Achille Lauro ha baciato il collega Boss Doms in diretta, di nuovo: era già successo l’anno scorso, sempre sul palco dell’Ariston.

Anche quest’anno Achille Lauro non ha perso occasione di dimostrare al pubblico italiano di essere un artista davvero speciale, e per la seconda volta ha sfruttato il palco del teatro Ariston per baciare con orgoglio il suo collega e chitarrista Boss Doms. Quest’anno i due uomini si sono baciati davanti a tutti per due volte, scatenando l’ammirazione e l’affetto del pubblico a casa.

Achille Lauro e il bacio a Boss Doms, è la seconda volta

Era già successo l’anno scorso, sempre sul palco dell’Ariston, e il pubblico ne ha parlato per settimane. Il modo in cui Achille Lauro sfrutta il Festival per dimostrare la sua natura artistica è incredibile, e anche su Twitter i fans del cantante sembrano apprezzare.