Rissa da Barbara D’Urso, volano insulti pesanti: “Oca e cretina”

Tensione alle stelle nello studio di Pomeriggio 5: Maria Monsè e Patrizia Groppelli se le sono dette di tutti i colori, tanto che Barbara D’Urso è stata costretta a intervenire.

Volano parole pesanti come pietre a Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso si è vista costretta a intervenire. Protagoniste dello scontro in studio Maria Monsè e Patrizia Groppelli, entrambe chiamate come ospiti per commentare la scelta di alcune neo mamme di postare scatti sexy e di condividere sui social tutto quel che riguarda i figli (e non solo). Le due, già in passato protagonista di scontri al calor bianco, sono subito venute agli insulti.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La gara di insulti tra Maria Monsè e Patrizia Groppelli

“Tu non conti nulla, oltre a essere un’oca sei anche cretina. Chiedo scusa a te Barbara, questa mi provoca da quando è entrata. E poi lei è tanto attenta al fisico, mentre il marito ha una panza che sembra Babbo Natale” ha tuonato Patrizia Groppelli. La replica non ha tardato ad arrivare: “Io non mi abbasso al tuo livello. L’educazione non la conosci, sei un’arpia” ha scandito Maria Monsè. E così via, in uno scontro sempre più infuocato.

Leggi anche –> Maria Monsè, foto hot con la figlia: “Stavolta ha davvero esagerato”

Patrizia Groppelli non ha però mancato di elogiare Karina Cascella, la quale non ha nascosto la commozione alla vista delle immagini della figlia Ginevra: “Sei un’ottima madre, hai dovuto rimboccarti le maniche, hai lavorato sodo per crescere questa bambina”. Ma la Monsé, col dente ormai avvelenato, ha continuato ad attaccare. Tanto che Barbara è intervenuta spingendo a chiedere scusa. Ma le scuse sono arrivate solo a lei, “perché sono tua ospite”.

Leggi anche –> Live Non è la D’Urso, bufera sulla coppia dell’Hotel Eufemia VIDEO