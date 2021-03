Oroscopo del giorno, sabato 6 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato e ci riserverà delle sorprese. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 6 Marzo 2021

Marzo è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunta l’ora di prendere delle decisioni definitive? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 6 Marzo 2021.

Sabato 6 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Buone notizie per voi per quel che riguarda la giornata di oggi. La Luna sarà dalla vostra parte e vi regalerà delle belle vibrazioni. È giunto il momento di concedersi un po’ di relax e di ricaricare le batterie dopo l’ultimo stressante periodo.

Toro. È in arrivo per voi una giornata decisamente impegnativa ma gratificante. I tempi sono maturi infatti per l’azione e per i chiarimenti. Affrontate a testa alta i problemi e puntate dritti verso una soluzione. Ne uscirete vincitori, non temete.

Gemelli. È necessario che riusciate a lasciarvi definitivamente alle spalle il passato, senza più permettergli di influire sul vostro presente. Quella di oggi sarà una giornata proficua per l’amore e per la coppia, dunque non perdete tempo e lasciatevi andare.

Cancro. La giornata di oggi sarà interamente dedita al confronto. Cercate di non inciampare nel filo della polemica e di esprimere direttamente le vostre opinioni. Molto probabilmente troverete dall’altra parte una persona capace di comprendervi, non temete.

Leone. Le prossime ore si prospettano ideali per il confronto ed il chiarimento. Mantenete vivi i rapporti con le persone care e rimanete al loro fianco, vi faranno stare bene. Attenzione inoltre agli smarrimenti: potreste perdere un oggetto di estremo valore per voi.

Vergine. La Luna e Venere non saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Conflitti e tensioni s’intravedono all’orizzonte e voi dovrete impegnarvi al massimo per mantenere un buon temperamento. Non preoccupatevi però, tempi migliori sono in arrivo!

Bilancia. Ancora qualche incertezza per voi durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di non restare troppo con la testa sulle nuvole e di concentrarsi di più sulle cose concrete. In amore dovrete presto prendere una decisione, perciò valutate attentamente.

Scorpione. Venere sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà la spinta giusta per muovere qualche passo in amore. Sul lavoro procederete invece a rilento. Siete alla ricerca dell’ispirazione e dovrete faticare ancora un po’ prima di riuscire a trovarla.

Sagittario. Via libera per voi per quel che riguarda il lavoro. Il vostro duro impegno sarà presto ricompensato e voi potrete coglierne i succosissimi frutti. In amore procedete invece con cautela e tenetevi il più possibile alla larga dagli scontri.

Capricorno. La giornata di oggi verterà tutta interamente intorno all’amore e al romanticismo. Preparatevi dunque a lasciarvi andare di fronte alla passione e ai sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte, perciò procedete con sicurezza e senza alcun timore.

Aquario. È giunto per voi il momento di prendere una scelta definitiva. Dopo giorni interi dedicati alla riflessione siete pronti a lasciarvi alle spalle il passato e a ricominciare con più grinta che mai. Prendete coraggio e non lasciatevi fermare da nessuno.

Pesci. Quella di oggi sarà per voi una giornata di ripresa, perciò tenete duro e preparatevi a rinascere. Vi porterete dietro ancora un po’ di stanchezza, che fortunatamente riuscirete presto a smaltire. Via libera sul lavoro, sono in arrivo alcune novità.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.