Noemi, fan scatenati per lo spacco vertiginoso: “Si è visto tutto…”

Lo spacco profondissimo del vestito di Noemi fa bollire il sangue a tutti i telespettatori del Festival di Sanremo

Poco fa, Noemi si è esibita sul palco dell’Ariston in questa quarta serata del 71° Festival di Sanremo con la sua canzone, Glicine. Per questa sua esibizione, la cantante romana ha deciso di optare per un look davvero glamour che non è affatto passato inosservato: il vestito blu scelto aveva una scollatura e uno spacco davvero profondi. I suoi fan non si sono fatti attendere e hanno deciso di far esplodere i social con messaggi d’amore nei confronti della loro beniamina.

regina di Sanremo 2021 https://t.co/id2T7rFPkC — lia TEAM NOEMI (@bravecolson) March 5, 2021

Noemi senza dubbio la meglio vestita di tutte. Elegante, luccicante… vestita da Sanremo, acciderbolina! @noemiofficial #Sanremo2021 — Elisabetta Bonetti (@La_ZaBetta) March 5, 2021

Ma ci sono stati anche commenti che hanno anche indugiato non sulla performance ma su l’abito e cosa metteva in mostra. A tal riguardo, c’è chi ha detto: “Stupenda, mentre scendeva le scale si intravedeva tutto…”.

Le critiche a Noemi

Sebbene sia una delle favorite e venga amata molto dalla sua partecipazione ad X-Factor, Noemi non è digiuna alle critiche, e anche questo Sanremo ha fatto la sua parte. Ad esempio, nella puntata di di ieri sera, il duetto di Noemi con Neffa è stato criticato perché, inizialmente, i due cantanti erano fuori sincrono rispetto alla canzone. Inoltre sembra che, in cima alla scala dell’Ariston, Noemi abbia tentato di prendere la mano del suo collega, così da scendere senza problemi. Tuttavia, Neffa non ha colto o non ha voluto cogliere questo gesto e l’ha lasciata da sola, scendendo per conto suo vero Amadeus. Questo gesto, non proprio da gentiluomo, non è passato sotto silenzio e i fan di Noemi hanno subito commentato. Twitter impazza con sentenze del tipo: “Che mancanza di cavalleria, lei cercava la sua mano e lui l’ha piantata sulle scale”. Ma c’è anche chi prova a dargli il beneficio del dubbio e pensa che potesse essere una misura di sicurezza anticovid.