Morto Patrick Dupond, stella del balletto: il dramma nella danza mondiale

Patrick Dupond, stella del balletto francese riconosciuta a livello internazionale, è morto a 61 anni: il dramma nella danza mondiale.

Patrick Dupond, uno dei più importanti ballerini francesi, conosciuto e stimato a livello internazionale, è morto oggi dopo una breve malattia. Aveva solo 61 anni. “Patrick Dupond è volato via questa mattina per ballare con le stelle”, ha detto la sua collaboratrice Leïla Da Rocha. A 16 anni, nel 1975, quindi ancora adolescente, il ballerino si unì al corpo di ballo dell’Opera di Parigi.

La sua carriera decolla rapidamente. Viene portato sul palco come ballerino sia all’Opera che sui palcoscenici internazionali. A poco a poco diventa una star. Nel 1978, a seguito dell’esame annuale del Corpo di Ballo, viene nominato Primo ballerino. In seguito, ballerà per i più grandi coreografi, Rudolf Nureyev, Alvin Ailey o Maurice Béjart e Roland Petit.

Chi era Patrick Dupond, amatissimo ballerino francese

Tra le sue tante partner artistiche, ricordiamo Noëlla Pontois, Sylvie Guillem, Isabelle Guérin. Ma anche Marie-Claude Pietragalla nel Lago dei Cigni. Ha avuto un certo successo anche in Italia, grazie a diverse esibizioni su palcoscenici importanti del nostro Paese. Ha avuto anche Carla Fracci come partner artistica in passato. Parallelamente, nel 1988 ha assunto la direzione artistica del Ballet de Nancy. A 31 anni è stato nominato direttore del balletto dell’Opéra national de Paris, incarico che ha ricoperto dal 1990 al 1995 al seguito di Rudolf Nureyev.

Maurice Béjart gli darà uno dei suoi ruoli più importanti, quello del ballerino travestito da prima ballerina in “Salomé” nel 1986. Si tratta di un ruolo che ha poi ricoperto per davvero molti anni. Patrick Dupond ha fatto numerose apparizioni in televisione nel corso della sua carriera, rendendo la danza classica accessibile al grande pubblico. Non solo: ha anche preso parte ad alcune pellicole cinematografiche ed è diventato anche per questo molto popolare nel Paese transalpino. Sono decine e decine i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.