Moonshiners: la febbre dell’alcol, è morto a 30 anni il protagonista Lance Waldroup

Il celebre Lance Waldroup è passato a miglior vita il 25 Febbraio. Leggiamo insieme che cosa è successo alla star di Discovery.

Lance Waldroup, il celebre contrabbandiere apparso nelle prime stagioni del seguitissimo programma televisivo di Discovery Channel Moonshiners: la febbre dell’alcol è passato a miglior vita. È accaduto tutto lo scorso 25 Febbraio a Robbinsville, all’interno dell’abitazione dell’uomo, ed il fatto ha lasciato tutti completamente di sasso. Aveva soltanto 30 anni e nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere una notizia del genere. È stato il padre Jeff a confermare la notizia, senza rivelare alcun dettaglio in merito alle cause della morte.

“Siamo rattristati nell’apprendere la notizia della perdita di Lance Waldroup.” ha scritto in un post su Facebook la pagina ufficiale del programma Moonshiners. “Un distillatore avventuroso che è rimasto al fianco di suo padre durante le prime stagioni di Moonshiners, Lance era sempre alla ricerca di nuove e saporite ricette”. Infine, ha concluso la pagina: “Ci mancherà tantissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti durante questo momento difficile alla famiglia”.

La famiglia di Lance ha istituito una raccolta GoFundMe per raccogliere denaro sufficiente ad una commemorazione. La pagina ha rivelato che il giovane Waldroup, dopo problemi di tossicodipendenza, era in fase di recupero. L’uomo aveva completamente ribaltato la sua vita in seguito alla riabilitazione ed era pronto più che mai a riprendere in mano le redini della sua vita. I telespettatori lo ricorderanno sempre come un ragazzo allegro, che al fianco di suo papà distillava moonshine, assenzio e scotch.

Lance Waldroup, la sua drammatica scomparsa e quella dei fratelli

La famiglia di Lance Waldroup è di nuovo avvolta nel lutto e nel dolore. La perdita di Lance non è infatti stata l’unica che i genitori dell’uomo hanno dovuto affrontare. A passare a miglior vita sono infatti stati anche Lindsey e Lamar Waldroup, la sorella e il fratello dell’abile distillatore, rispettivamente all’età di 11 e 20 anni. Ad essere rimasti in famiglia sono dunque soltanto i due genitori, supportati dall’amore e dall’affetto dei nonni materni e paterni, Bobby Cape, Edna Sue Hopper, William Phillip e Laqueta Joy Hopper Waldroup. Anche zii, cugini e numerosi amici stanno aiutando la madre ed il padre di Lance ad afrontare il terribile e gravissimo lutto.