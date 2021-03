Milano, presi truffatori dei foglietti bianchi di banconote

Preparavano truffe del “black money scam”, rintracciati e denunciati due truffatori seriali dai carabinieri di Milano

Pomeriggio caldo a Milano nella giornata di ieri. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno individuato in viale Jenner una Mercedes con a bordo due uomini con fare sospetto. Mentre gli agenti dell’Arma si avvicinavano, i due uomini, di origini camerunense ma che parlavano molto bene l’italiano, hanno ingerito in fretta e furia dei foglietti bianchi. L’intervento dei carabinieri del Radiomobile ha permesso di bloccare il gesto e salvare il materiale di carta che volevano far sparire per sempre. Quando i due sono stati perquisiti, i carabinieri hanno trovato due banconote false da 50 euro annerite, dieci foglietti di carta bianca filigranata di forma rettangolare e un borsello.

In quest’ultimo avevano un un vero kit pronto all’uso per truffare persone ignare. Si tratta di strumenti necessari per lo sbiancamento del denaro falso, ossia guanti in lattice, diversi flaconi di solventi liquidi. Questo solventi, quando sono messi a contatto con i fogli bianchi, reagiscono facendogli assumere le sembianze di banconote da 100 euro. Il tutto pronto per una bella truffa ai danni di ignari del pericolo. Quando gli agenti in caserma hanno approfondito il profilo dei due fermati, hanno scoperto che su uno di loro pendeva un decreto di espulsione, mentre l’altro ha ricevuto un Avviso Orale emesso dal Questore di Ferrara. Entrambi erano. Poi i militari dell’Arma hanno scoperto che i due avevano svariati precedenti per truffa sempre con lo stesso sistema di sbiancamento di banconote false denominato “black money scam”.

La truffa era stata portata all’attenzione pubblica dagli inviati di “Striscia la Notizia” che aveva messo in risalto le truffe per migliaia di euro comminate a varie persone. I due uomini sono stati, così, denunciati a piede libero per tentata truffa, mentre il materiale in loro possesso è stato posto sotto sequestro.

