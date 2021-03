Michelle Hunziker, l’incredibile foto da bambina: rivelato un segreto

Michelle Hunziker sorprende ancora i suoi fan. Grazie a un post di Instagram svela da un piccolo segreto su una sua caratteristica.

La Hunziker è certamente una delle donne più amate e apprezzate della televisione. A spiccare non è solo la sua bellezza ma anche il suo modo di fare: schietta, divertente e che sa prendersi in giro. E’ grazie a tutte queste qualità che la donna è riuscita a entrare nel cuore di tutti gli italiani.

Sui suoi profili social è capitato molto spesso che affiancasse foto di quando era piccola con foto di oggi. Questi collage hanno sempre lasciato a bocca aperta i followers che l’hanno sommersa di complimenti. Ad oggi, la Hunziker torna a sorprenderci pubblicando una foto della sua infanzia. Due tratti sono rimasti pressoché invariati: lo sguardo e i capelli. Scopriamo perché.

Michelle Hunziker: un simpatico aneddoto sui suoi capelli

A fianco alla foto la descrizione parla chiaro. Era il 1987 e davanti a noi c’è una giovanissima Michelle Hunziker. Ai tempi si trovata ancora in Svizzera e probabilmente non aveva idea che il suo futuro l’avrebbe portata in Italia. La conduttrice è molto fiera di questa foto soprattutto perché simboleggia una grande vittoria.

In base alle sue parole, suo padre la portava spesso dal barbiere per farle tagliare i capelli a spazzola. Questo fino ai 7-8 anni. Un momento padre e figlia molto dolce, se non fosse che quell’acconciatura aveva cominciato ad andare un po’ stretta all’allora bambina.

E’ proprio in questo periodo che la Hunziker decide di farsi crescere i capelli. “Mi sono ribellata e ho deciso di mettere la base della “pettinatura” che non mi avrebbe MAI più abbandonata“. Ecco cosa scrive nel post. La chioma bionda della donna è diventata famosissima, ma forse non tutti sanno che non è il suo colore naturale.

I suoi capelli sono naturalmente scuri, ma da quando è giovanissima la Hunziker ha deciso che il suo colore sarebbe stato il biondo. “Bisogna avere molto coraggio a dire ‘voglio essere bionda’ perché significa che tutta la vita dovrai lottare contro il cliché del biondo=scema”, aveva dichiarato in un’intervista.