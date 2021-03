Maria Monsè, foto hot con la figlia: “Stavolta ha davvero esagerato”

Maria Monsè fa la mamma sexy e sfida il limite della censura: dopo lo scatto in costume con sua figlia è stata travolta da un’ondata di critiche.

Maria Monsè stupisce ancora. Nel suo ultimo post su Instagram si mostra in compagnia della figlia quattordicenne in costume. Fin qui nulla di male, si dirà. Il punto è che seni e punti “sensibili” sono in gran parte scoperti e le due sono maliziosamente avvinghiate, con le labbra che si sfiorano e lo sguardo infuocato di chi è pronto a…

L’ultima provocazione di Maria Monsè

Va da sé che la foto di Maria Monsè con la figlia Perla Maria ha attirato un’ondata di critiche e un coro di condanna da parte dei follower. La prima in costume sexy rosso, l’altra azzurro (e striminzitissimo) sembrano due amanti da copertina di un film hard. “Che volgarità! – scrive un utente di Instagram stupito e indignato – Poi con una minore! Bha non c’è mai fine al peggio!”. E un altro aggiunge sulla stessa lunghezza d’onda: “No dai anche la bambina noo… Mondo perso”.

I messaggi di biasimo non si contano. “Non si può vedere una bambina esposta in questo modo è inammissibile!!!”, osserva qualcuno, un altro ribadisce che “una persona sana di fronte a una cosa del genere può solo indignarsi”, e un altro ancora tuona: “Veramente volgare e completamente fuori luogo! Ma davvero non ci pensi quando pubblichi queste foto? La tua fame di notorietà non conosce proprio limiti…assurdo”. Ma tra tante accuse c’è anche chi difende la primadonna: “È una bambina con la sua mamma – ricorda una fan -, non c’è nulla di male se non il male negli occhi di chi guarda!!!”. E giù repliche…

